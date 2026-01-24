मध्य प्रदेश में भी होगी बारिश; दो दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट

संक्षेप: Madhya Pradesh Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एमपी के मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। दो दिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

Madhya Pradesh Mausam: पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम बदल गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वहीं दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्द हवाओं से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

इन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, श्योपुरकलां जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

26 जनवरी से दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग की माने तो 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं।

एमपी में दो दिन होगी बारिश इसी दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में भी 27 और 28 जनवरी को मौसम खराब रहने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं।