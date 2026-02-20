Hindustan Hindi News
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से अभी और भीगेगा MP, IMD ने शुक्रवार को 27 जिलों के लिए दिया अलर्ट

Feb 20, 2026 04:05 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 17 जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान उज्जैन, शाजापुर, देवास, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, सागर, छतरपुर, पन्ना एवं सतना जिलों के अलग-अलग इलाकों में पानी गिरा।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की वजह से देश के अन्य हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दो दिन पहले शुरू हुआ बारिश का दौर अभी आगे भी दो-तीन दिन जारी रह सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 27 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां गरज-चमक के साथ पानी गिरने की संभावना व्यक्त की है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश के 17 जिलों में बारिश हुई, जिसमें से उज्जैन में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर पानी गिरा, वहीं सीहोर में 41 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चली। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश में बादल छाए रहने और 27 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, मैहर जिलों में वर्षा होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा 20 जिलों भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में झंझावत और बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

आने वाले चार दिन इन जिलों में बारिश की संभावना

20 फरवरी को इन जिलों में बारिश की उम्मीद- भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और मैहर।

21 फरवरी को इन जिलों में हो सकती है बरसात- छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज और रीवा

23 फरवरी को इन जिलों में वर्षा का अनुमान- नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट।

बीते दिन इन 17 जिलों में हुई बारिश

शुक्रवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 17 जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान उज्जैन, शाजापुर, देवास, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, सागर, छतरपुर, पन्ना एवं सतना जिलों के अलग-अलग इलाकों में पानी गिरा।

बीते दिन प्रदेश में हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)

उज्जैन 24 मिमी, पेटलावद 20 मिमी, पचोर 11 मिमी, नालछा 8.6 मिमी, झाबुआ 8.2 मिमी, सरदारपुर 8 मिमी, गंधवानी 7 मिमी, नरसिंहगढ़ 7 मिमी, महिदपुर 7 मिमी, गौतमपुरा 6.9 मिमी, अलिराजपुर 6.4 मिमी, शमशाबाद 6 मिमी, देपालपुर 5.8 मिमी, कुक्षी 5 मिमी, भाभरा 4 मिमी, तिरला 4 मिमी, उमरवन 4 मिमी, बीना 4 मिमी, बड़नगर 4 मिमी, नटेरन 4 मिमी, सांवेर 3.9 मिमी, धार 3.5 मिमी, बैरसिया 3.4 मिमी, सारंगपुर 3.4 मिमी, उदयगढ़ 3 मिमी, निवाली 3 मिमी, टोंकखुर्द 3 मिमी, हाटपिपल्या 3 मिमी, सोनकच्छ 3 मिमी, शाहगढ़ 3 मिमी, गंजबासौदा 2.2 मिमी, कट्ठीवाड़ा 2 मिमी, देवास 2 मिमी, सतवास 2 मिमी, पीथमपुर 2 मिमी, बदनावर 2 मिमी, मनावर 2 मिमी, हातोड़ 2 मिमी, खुरई 2 मिमी, मालथौन 2 मिमी, शाजापुर 2 मिमी, मोमन बड़ोदिया 2 मिमी, गुलाना 2 मिमी, झार्डा 2 मिमी, इंदौर 1.8 मिमी, महू 1.7 मिमी, कोलार 1.4 मिमी, मझगांव 1.1 मिमी, ठिकरी 1 मिमी, बागली 1 मिमी, बाग 1 मिमी, रामा 1 मिमी, राणापुर 1 मिमी, शुजालपुर 1 मिमी, तराना 1 मिमी, पठारी 1 मिमी, विदिशा 1 मिमी, गुलाबगंज 1 मिमी, पानसेमल 0.6 मिमी, रायसेन 0.6 मिमी, दही 0.5 मिमी, घट्टिया 0.5 मिमी, सागर 0.4 मिमी, जोबट 0.2 मिमी और छतरपुर में 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कहां किस रफ्तार से चली हवा

सीहोर में 41 KMPH, भोपाल सिटी 37 KMPH, शाजापुर 35 KMPH, इंदौर 33 KMPH, सागर 30 KMPH, उज्जैन 28 KMPH, बड़वानी 28 KMPH

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

पश्चिमी विक्षोभ अब ट्रफ के रूप में मध्य उत्तर प्रदेश से पूर्वी राजस्थान होते हुए उत्तर गुजरात तक 5.8 किमी ऊँचाई पर विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण हरियाणा और संलग्न पंजाब में 1.5 किमी ऊँचाई पर सक्रिय है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर औसत समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर लगभग 176 किमी/घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

