ठंड की दस्तक के बीच MP में अब भी गिर रहा पानी, मंगलवार को इन 14 जिलों के भीगने के आसार

संक्षेप: बीते दिन प्रदेश के बुरहानपुर, बैतूल, नलखेड़ा, शाजापुर, पाटी, बागली, श्योपुर, आष्टा, सारंगपुर, बड़ौदा, राजपुर, विजयपुर, कराहल, देवास, जावर, बीरपुर, बड़नगर, नरवर, आगर, सणापुर, महिदपुर, शुजालपुर, गुलाना और बैराड़ में बारिश हुई।

Tue, 4 Nov 2025 02:48 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
बारिश के मौसम की रवानगी के बाद मध्य प्रदेश में ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। हालांकि अब भी कुछ मौसमी सिस्टम्स की वजह से राज्य के अलग-अलग इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है। इसी कड़ी में IMD ने प्रदेश के 14 जिलों में मंगलवार को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में गरज-चमक के साथ पानी गिरने व आंधी आने की संभावना जताई है।

पिछले 24 घंटो के मौसम की बात करें तो इस दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी बुरहानपुर में गिरा, यहां 26.4 मिली मीटर बारिश हुई। वहीं बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया।

बीते दिन के वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)

बुरहानपुर 26.4 मिमी, बैतूल 20 मिमी, नलखेड़ा 13 मिमी, शाजापुर 12 मिमी, पाटी 10 मिमी, बागली 9 मिमी, श्योपुर 8.6 मिमी, आष्टा 8 मिमी, सारंगपुर 6.2 मिमी, बड़ौदा 4.2 मिमी, राजपुर 4 मिमी, विजयपुर 4 मिमी, कराहल 4 मिमी, देवास 3 मिमी, जावर 3 मिमी, बीरपुर 3 मिमी, बड़नगर 3 मिमी, नरवर 2.6 मिमी, आगर 2 मिमी, सणापुर 1.1 मिमी, महिदपुर 1 मिमी, शुजालपुर 1 मिमी, गुलाना 1 मिमी और बैराड़ में 1 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा आगर-मालवा, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी और उज्जैन जिलों में बिजली गिरने के अलावा झंझावात व पानी गिरने की गतिविधियां हुईं।

राजधानी के मौसम का पूर्वानुमान

मंगलवार को राजधानी भोपाल में आसमान में बादल छाए रहने और बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के साथ 10 से 12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटो में शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इंदौर, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में सामान्य से 1.9 डिग्री से 2.3 डिग्री तक कम रहे एवं शेष सभी संभागों के जिलों में सामान्य रहे।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तरी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है एवं इसके साथ एक ट्रफ़ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ विस्तृत है।

