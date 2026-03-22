एमपी के कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे; अगले चार दिनों में तेज गर्मी के आसार
एमपी के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में ओले भी गिरे हैं। लेकिन, अब आंधी-बारिश और ओलों से राहत मिलती दिख रही है।
एमपी के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में ओले भी गिरे हैं। लेकिन, अब आंधी-बारिश और ओलों से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने बारिश के बजाय तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में फिर बदल सकता है।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा
मौसम विभाग के मुताबिक, 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इससे राज्य के कई हिस्सों में बूंदाबादी या बादल छा सकते हैं। बीते दिनों की बात करें तो पचमढ़ी में 25.6 डिग्री रहा। सिवनी में 28.4 डिग्री रहा। श्योपुर में 29.4, मंडला और खुजराहो में पारा 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
इन जिलों में आंधी-बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 4 दिन में इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, उमरिया, मैहर, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा खंडवा, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, मऊगंज, श्योपुर, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, सिवनी, पांढुर्णा, मंडला समेत 45 जिलों में आंधी-बारिश का दौर रहा।
किसानों को नुकसान, मुआवजे की उठी मांग
तेज आंधी की वजह से किसानों को नुकसान होने की संभावना है। केला, पपीता और गेहूं की फसलों पर इस बारिश-ओलों का असर पड़ा है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग उठाई जा रही है। एमपी के धार, खरगोन समेत कई जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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