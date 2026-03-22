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एमपी के कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे; अगले चार दिनों में तेज गर्मी के आसार

Mar 22, 2026 02:41 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में ओले भी गिरे हैं। लेकिन, अब आंधी-बारिश और ओलों से राहत मिलती दिख रही है।

एमपी के कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे; अगले चार दिनों में तेज गर्मी के आसार

एमपी के अधिकांश जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में ओले भी गिरे हैं। लेकिन, अब आंधी-बारिश और ओलों से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने बारिश के बजाय तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में फिर बदल सकता है।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इससे राज्य के कई हिस्सों में बूंदाबादी या बादल छा सकते हैं। बीते दिनों की बात करें तो पचमढ़ी में 25.6 डिग्री रहा। सिवनी में 28.4 डिग्री रहा। श्योपुर में 29.4, मंडला और खुजराहो में पारा 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इन जिलों में आंधी-बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 4 दिन में इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, उमरिया, मैहर, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा खंडवा, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, मऊगंज, श्योपुर, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, सिवनी, पांढुर्णा, मंडला समेत 45 जिलों में आंधी-बारिश का दौर रहा।

किसानों को नुकसान, मुआवजे की उठी मांग

तेज आंधी की वजह से किसानों को नुकसान होने की संभावना है। केला, पपीता और गेहूं की फसलों पर इस बारिश-ओलों का असर पड़ा है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग उठाई जा रही है। एमपी के धार, खरगोन समेत कई जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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