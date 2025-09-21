एमपी के इन स्टेशनों होकर गुजरेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेनें, नाम और टाइमिंग
रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उधना से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। नोट कर लें नाम और टाइमिंग…
दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ हर साल रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। इस बार रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उधना से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश खास तौर पर पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।
09033 उधना-बरौनी स्पेशल, टाइमिंग
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि ट्रेन नंबर 09033 उधना - बरौनी स्पेशल हर मंगलवार और शनिवार को उधना से 20:35 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन गुरुवार और सोमवार को 05:00 बजे बरौनी पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी।
09034 बरौनी-उधना स्पेशल, टाइमिंग
इसी तरह ट्रेन नंबर 09034 बरौनी-उधना स्पेशल हर गुरुवार और सोमवार को बरौनी से 6:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन 19:00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 सितंबर से 09 अक्टूबर तक चलेगी।
09034 बरौनी-उधना स्पेशल, टॉपेज
09034 बरौनी-उधना स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर कोच होंगे।
09067 उधना-जयनगर स्पेशल, टाइमिंग
ट्रेन नंबर 09067 उधना-जयनगर स्पेशल हर रविवार को उधना से 12:20 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन 20:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09068 जयनगर-उधना स्पेशल हर सोमवार को जयनगर से 23:30 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 12:30 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 सितंबर से छह अक्टूबर तक चलेगी।
09067 उधना-जयनगर स्पेशल के स्टॉपेज
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल, टाइमिंग
ट्रेन संख्या 09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल हर रविवार को उधना से 20:35 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 02:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल हर मंगलवार को समस्तीपुर से 5:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी।
09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल, स्टॉपेज
09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) कोच होंगे।
09041 उधना-बलिया स्पेशल, टाइमिंग
ट्रेन संख्या 09041 उधना-बलिया स्पेशल हर गुरुवार को 6:40 बजे उधना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20:15 बजे बलिया पहुंचेगी। यह ट्रेन 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी।
09042 बलिया-उधना स्पेशल, टाइमिंग
इसी तरह ट्रेन संख्या 09042 बलिया-उधना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 23:30 बजे बलिया से प्रस्थान करेगी और रविवार को 12.45 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी।
09042 बलिया-उधना स्पेशल, स्टॉपेज
09042 बलिया-उधना स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, विश्वामित्री, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंज बासौदा, बीना, ललितपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, गोविंदपुरी, फ़तेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्ज़ापुर, चुनार, वाराणसी, जौनपुर, औंडि़हार और गाजीपुर सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर कोच होंगे।