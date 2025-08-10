एमपी में यहां बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, जानिए कितने हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार?

मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होने वाला है। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच निर्मित होंगे। इस परियोजना का भूमिपूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में करेंगे।

मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होने वाला है। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच निर्मित होंगे। इस परियोजना का भूमिपूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में करेंगे। इस समारोह के पहले राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की सौगात प्राप्त हो रही है। जानिए हर साल कितने कोच बनाने का टार्गेट है।

डॉ यादव ने बताया कि बीईएलएल द्वारा भोपाल जिले की सीमा के पास रायसेन के गांव उमरिया में 1800 करोड़ रूपए की लागत से 60 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर ब्राह्मा परियोजना (बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) बनने जा रहा है। इससे राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक इस परियोजना की शुरूआती उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी। इसे और आगे तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सामने आया है कि इसे पांच सालों में बढ़ाकर एक हजार 100 कोच प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे मेक इन इंडिया मिशन के भाव का प्रकटीकरण है। यहां बनने वाले वंदे भारत-अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच से सम्पूर्ण भारतीय रेल व्यवस्था के नए युग का सूत्रपात होगा।