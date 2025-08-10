Rail coach factory to be built in MP, 5 thousand youth will get employment एमपी में यहां बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, जानिए कितने हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होने वाला है। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच निर्मित होंगे। इस परियोजना का भूमिपूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में करेंगे।

Ratan Gupta भोपाल, वार्ताSun, 10 Aug 2025 12:19 PM
मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होने वाला है। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच निर्मित होंगे। इस परियोजना का भूमिपूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में करेंगे। इस समारोह के पहले राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की सौगात प्राप्त हो रही है। जानिए हर साल कितने कोच बनाने का टार्गेट है।

डॉ यादव ने बताया कि बीईएलएल द्वारा भोपाल जिले की सीमा के पास रायसेन के गांव उमरिया में 1800 करोड़ रूपए की लागत से 60 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर ब्राह्मा परियोजना (बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) बनने जा रहा है। इससे राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक इस परियोजना की शुरूआती उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी। इसे और आगे तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सामने आया है कि इसे पांच सालों में बढ़ाकर एक हजार 100 कोच प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे मेक इन इंडिया मिशन के भाव का प्रकटीकरण है। यहां बनने वाले वंदे भारत-अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच से सम्पूर्ण भारतीय रेल व्यवस्था के नए युग का सूत्रपात होगा।

आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर रहते हुए प्रदेश को रेल कोच निर्माण इकाई की सौगात देंगे, जिसमें वंदे भारत-अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच निर्मित होंगे। इस समारेाह में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर बीईएलएल (भारत अर्थ मूवर्स लि) परियोजना पर केन्द्रित लघु फिल्म, प्रस्तावित प्लांट का 3डी वॉक थ्रू और नए संयंत्रों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

Madhya Pradesh Bhopal News Railway
