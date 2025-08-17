rahul gandhi supporter from mp sidhi came delhi to meet him will also participate in bihar vote adhikar yatra MP से दिल्ली मिलने पहुंचा राहुल गांधी का कट्टर समर्थक, बिहार यात्रा में भी होगा शामिल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP से दिल्ली मिलने पहुंचा राहुल गांधी का कट्टर समर्थक, बिहार यात्रा में भी होगा शामिल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसे लिए वह दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनसे मिलने के लिए उनका एक कट्टर समर्थक पहुंच गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, सीधीSun, 17 Aug 2025 11:39 AM
इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के आरोपों में घेर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसे लिए वह दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनसे मिलने के लिए उनका एक कट्टर समर्थक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सीधी का यह कांग्रेस वोटर बिहार की 'वोटर अधिकार यात्रा' में भी शामिल होगा। उसने बताया कि मेरा राहुल गांधी से पुराना रिश्ता है।

राहुल गांधी के समर्थक ने एएनआई से बातचीत में बताया कि मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के सीधी का वोटर हूं। मेरा राहुल गांधी के साथ पुराना रिश्ता है। आज मैंने उनसे उनके बिहार दौरे के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए बिहार जाने की व्यवस्था करेंगे। दिखने में बुजुर्ग इस समर्थक ने सिर पर टोपी और हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को बिहार में 1,300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करेंगे, जो 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। इसके जरिए कांग्रेस 'वोट चोरी' के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रही है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ तीन महीने बचे हैं। ऐसे में, गांधी, राजद के तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ, बिहार के सासाराम में बीआईएडीए मैदान से इस यात्रा को शुरू करेंगे। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। उम्मीद है कि गांधी आज शाम औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

