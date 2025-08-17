MP से दिल्ली मिलने पहुंचा राहुल गांधी का कट्टर समर्थक, बिहार यात्रा में भी होगा शामिल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसे लिए वह दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनसे मिलने के लिए उनका एक कट्टर समर्थक पहुंच गया।

इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के आरोपों में घेर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसे लिए वह दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनसे मिलने के लिए उनका एक कट्टर समर्थक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सीधी का यह कांग्रेस वोटर बिहार की 'वोटर अधिकार यात्रा' में भी शामिल होगा। उसने बताया कि मेरा राहुल गांधी से पुराना रिश्ता है।

राहुल गांधी के समर्थक ने एएनआई से बातचीत में बताया कि मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के सीधी का वोटर हूं। मेरा राहुल गांधी के साथ पुराना रिश्ता है। आज मैंने उनसे उनके बिहार दौरे के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए बिहार जाने की व्यवस्था करेंगे। दिखने में बुजुर्ग इस समर्थक ने सिर पर टोपी और हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था।