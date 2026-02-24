एपस्टीन और अडानी का जिक्र; अमेरिका से ट्रेड डील पर राहुल की पीएम मोदी को नई चुनौती
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने दबाव में अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल्स जारी करने की धमकी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे आपराधिक मुकदमे के कारण दबाव में आकर पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को मंजूरी दी है।
दबाव में लिया ट्रेड डील पर फैसला
भोपाल में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि एपस्टीन फाइल्स जारी करने की धमकी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे आपराधिक मुकदमे के दबाव की वजह से पीएम मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील को मंजूरी प्रदान की है।
पीएम मोदी को दी यह चुनौती
इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी में हिम्मत है तो वे इस ट्रेड डील को रद्द करके दिखाएं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी कम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। उनको फंसा दिया गया है। नरेन्द्र मोदी ने दबाव में आकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। यह कोई समझौता नहीं है। यह किसान के दिल में तीर है।
पीएम ने दो वजहों के कारण लिया फैसला
राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील 4 महीने से रुका हुआ था लेकिन ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी अचानक इसके लिए तैयार हो गए। दरअसल इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह यह कि अमेरिका में पड़ी लाखों एपस्टीन फाइल हैं। इन फाइलों में ई-मेल है, मैसेज है और वीडियो है। राहुल ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी 'एप्स्टीन फाइल्स' में है। प्रधानमंत्री मोदी को धमकाने के लिए हरदीप पुरी का नाम जारी किया गया है।
अडानी पर मुकदमा.. मोदी हैं टार्गेट
राहुल गांधी ने दावा किया कि हरदीप पुरी का जिक्र करके अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी बात नहीं मानी तो फाइलों से सबूत निकलेगा। राहुल ने आगे कहा कि ट्रेड डील की दूसरी वजह अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहा आपराधिक मुकदमा है। अमेरिका में चल रहा मामले का असल टार्गेट अडानी नहीं हैं। इसका असल टार्गेट नरेन्द्र मोदी हैं। वह तीर अडानी की ओर नहीं मारा जा रहा है। वह तीर नरेन्द्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है।
कैबिनेट की सलाह के बिना लिया फैसला
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट से सलाह मशविरा किए बगैर ही अमेरिका के साथ समझौते को मंजूरी दी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि मैं पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर अपनी बात रखना चाहता था। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया।
चीन को रोकने के समय गायब हो गए थे मोदी
राहुल गांधी ने दावा किया कि एमएम नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की ओर आ रहे थे। नरवणे ने सरकार का आदेश जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। उस दिन सरकार और प्रधानमंत्री ने उन्हें और सेना को अकेला छोड़ दिया था। जब सेना प्रमुख को आदेश देने और चीन को रोकने का समय आया तो नरेन्द्र मोदी गायब हो गए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।