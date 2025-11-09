Hindustan Hindi News
राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के नेता ने दी अनोखी सजा, देरी पर लगाए 10 पुशअप

राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के नेता ने दी अनोखी सजा, देरी पर लगाए 10 पुशअप

संक्षेप: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में उनके साथ हुई एक घटना चर्चा का विषय बन गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sun, 9 Nov 2025 10:46 PMKrishna Bihari Singh भाषा, भोपाल
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जारी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में दो मिनट की देरी से पहुंचने पर रविवार को ‘सजा स्वरूप 10 पुशअप लगाए।’ पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक अभिनव बरोलिया ने फोन पर से कहा- हमारे नेता राहुल जी के लिए यह कोई नई या आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे शिविर में, हम अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं। पार्टी में एक लोकतंत्र है जहां सभी समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। हमारी पार्टी में भाजपा जैसा कोई 'बॉसिज्म' (बॉसगीरी) नहीं है।’

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव ने संगठन सृजन अभियान के तहत चल रहे शिविर में देरी से पहुंचने पर प्रतिभागियों के लिए 10 पुशअप की सजा तय की थी। संगठन सृजन अभियान (एसएसए) का उद्देश्य 2028 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। यह प्रशिक्षण शिविर 11 नवंबर को समाप्त होगा।

राव से जब फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बरोलिया ने बताया कि राहुल गांधी रविवार को चुनाव प्रचार के लिए बिहार लौट आए। पांच महीने में विपक्ष के नेता का मध्यप्रदेश का यह दूसरा दौरा था। राहुल गांधी ने जून में भोपाल से मध्यप्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी।

