‘गलती से कार्तिकेय का नाम लिया’; राहुल गांधी ने मानी गलती, MP हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया केस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से जुड़े मानहानि केस में खेद जताए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने गलती से शिकायतकर्ता का नाम ले लिया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े मानहानि के एक मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से खेद व्यक्त व्यक्त किए जाने के अगले दिन गुरुवार को मुकदमा निरस्त कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी ने बुधवार को अदालत में लिखित में खेद प्रकट किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने उनके आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की थी।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह ने गांधी का लिखित खेदनामा स्वीकार करते हुए प्रकरण को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में जारी मानहानि मामले को निरस्त करने के आदेश जारी किए।

गलती से नाम लिया राहुल गांधी की ओर से खेद प्रकट करते हुए किए गए आवेदन में कहा गया है कि तथाकथित पनामा पेपर्स मामले में उन्होंने गलती से शिकायतकर्ता का नाम ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने अगले दिन सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया था।

राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा कि उनका इरादा पनामा पेपर्स मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के नाम का जिक्र करना था।

याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मानहानि के प्रकरण को समाप्त करने पर सहमति जताई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। शिकायतकर्ता की तरफ से वकील संकल्प कोचर ने पैरवी की।

2018 की झाबुआ रैली का है मामला कार्तिकेय ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक केस का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किए थे।

कांग्रेस नेता ने मानहानि के प्रकरण तथा कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश जारी किए थे।