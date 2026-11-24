मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव की मौत का मामला अब एक बार फिर चर्चा में है। आरती के मायकेवाल हत्या की आशंका जताते हुए नए सिरे से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है।

इंदौर में PWD इंजीनियर आरती यादव की संदिग्ध मौत के करीब चार महीने बाद मृतका के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में लोक निर्माण विभाग (PWD) की महिला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। घटना के करीब चार महीने बाद मृतका के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की है। परिवार का आरोप है कि आरती की मौत के मामले में पुलिस ने शुरुआत से ही हत्या की आशंका से जुड़े तथ्यों को गंभीरता से नहीं लिया। परिजन अब उनके पति नितेश यादव और ससुर केशव यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के बजाय हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। परिवार ने इस संबंध में इंदौर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है।

घर में संदिग्ध हालत में मिली थी लाश पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीडब्ल्यूडी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव की 24 जुलाई 2026 को उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच और सामने आए तथ्यों के आधार पर आरती के पति नितेश यादव और ससुर केशव यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि आरती की मौत से पहले उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। परिवार का दावा है कि घटना के बाद मिली डायरी में ऐसे कई तथ्य दर्ज थे, जिनसे प्रताड़ना और घरेलू विवाद की जानकारी सामने आती है।

डायरी में पति के दूसरी महिलाओं से संबंधों का किया था जिक्र मृतका के भाई उपेंद्र जरिया ने राष्ट्रपति को भेजी शिकायत में आरती की डायरी को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। उनका कहना है कि डायरी में आरती ने अपने पति नितेश यादव और ससुर केशव यादव को लेकर कई बातें लिखी थीं। इसमें पति के अन्य महिलाओं से संबंध होने का भी उल्लेख था।

भाई के मुताबिक, आरती को पति की दूसरी महिलाओं से बातचीत पर आपत्ति थी। जब वह इस संबंध में पति से सवाल करती थीं या उन्हें ऐसा करने से रोकती थीं, तो कथित तौर पर उनके साथ प्रताड़ना की जाती थी। परिजनों का कहना है कि आरती ने अपनी परेशानी और पारिवारिक परिस्थितियों का जिक्र डायरी में किया था। इसी आधार पर परिवार का मानना है कि इस मामले को केवल आत्महत्या के लिए उकसाने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। डायरी में दर्ज तथ्यों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की नए सिरे से जांच कराई जानी चाहिए।

पुलिस को सबूत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप आरती के भाई उपेंद्र जरिया ने इंदौर पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवार की ओर से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां और साक्ष्य उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उपेंद्र का आरोप है कि आरती के ससुर केशव यादव भोपाल में एक बड़े पद पर पदस्थ हैं। इसी प्रभाव के चलते पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि, यह परिजनों की ओर से लगाया गया आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच नहीं होगी, तब तक आरती को न्याय मिलने की उम्मीद अधूरी रहेगी। इसी कारण उन्होंने अब राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है।

राष्ट्रपति को शिकायत, हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला स्थानीय स्तर पर न्याय की मांग उठाने के बाद आरती के परिजनों ने अब अपनी शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंचाई है। भाई उपेंद्र जरिया ने मांग की है कि आरती की मौत के मामले में उनके पति नितेश यादव और ससुर केशव यादव के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए। परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। परिजन चाहते हैं कि मामले में सामने आए सभी तथ्यों, डायरी में लिखी बातों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुलिस का पक्ष- मामला न्यायालय में विचाराधीन दूसरी ओर, मामले में एसीपी निधि दंडोतिया का कहना है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर आरती के पति और ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया जाएगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।