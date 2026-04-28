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1 लाख में खरीदी बच्ची, ‘मनहूस’ कहकर हाईवे पर छोड़ा; गोद लेने के नाम पर मासूम से खिलवाड़

Apr 28, 2026 10:56 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
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महज ढाई साल की एक बच्ची को उसके तथाकथित माता-पिता ने “मनहूस” मानकर हाईवे पर छोड़ दिया। अब जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची को कानूनी तरीके से गोद नहीं लिया गया था, बल्कि करीब 1 लाख रुपये में खरीदा गया था।

1 लाख में खरीदी बच्ची, ‘मनहूस’ कहकर हाईवे पर छोड़ा; गोद लेने के नाम पर मासूम से खिलवाड़

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो न सिर्फ इंसानियत को झकझोरता है बल्कि गोद लेने की आड़ में चल रहे अवैध धंधे की भयावह तस्वीर भी सामने लाता है। महज ढाई साल की एक बच्ची को उसके तथाकथित माता-पिता ने “मनहूस” मानकर हाईवे पर छोड़ दिया। अब जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची को कानूनी तरीके से गोद नहीं लिया गया था, बल्कि करीब 1 लाख रुपये में खरीदा गया था।

हाईवे पर भटकती मिली थी मासूम बच्ची

यह घटना 18 अप्रैल की है, जब श्योपुर के सोइंकलां इलाके में नेशनल हाईवे-552 पर बच्ची अकेली भटकती मिली। डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया गया। मेडिकल जांच के बाद बच्ची को संरक्षण में रखा गया है।

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कारोबारी और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया

शुरुआती जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उस वाहन की पहचान की, जिससे बच्ची को वहां छोड़ा गया था। जांच भोपाल तक पहुंची, जहां से पुलिस ने एक कारोबारी और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। पहले दोनों ने बच्ची को कानूनी रूप से गोद लेने का दावा किया, लेकिन सख्त पूछताछ में उन्होंने सच कबूल कर लिया।

अवैध तरीके से बच्ची को खरीदा था

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को इंदौर के एक ब्यूटी पार्लर संचालक और उसके साथियों के जरिए खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने मामले में मानव तस्करी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं। इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरोह कमजोर और असुरक्षित परिवारों से बच्चों को लेकर उन्हें गोद लेने के नाम पर बेचता था। इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार कर ऐसे नेटवर्क कैसे फल-फूल रहे हैं।

बच्ची के साथ मारपीट भी की जाती थी

मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब भोपाल की एक महिला ने खुद को बच्ची की पूर्व देखभालकर्ता बताते हुए पुलिस से संपर्क किया। महिला ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ मारपीट की जाती थी। उसने बताया कि उसे 20 हजार रुपये महीने पर बच्ची की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण उसने काम छोड़ दिया।

फिलहाल पुलिस बच्ची के जैविक माता-पिता का पता लगाने और पूरे मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। यह मामला न सिर्फ एक मासूम के साथ हुई क्रूरता को दिखाता है, बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, बेटी के प्रति भेदभाव और गोद लेने की प्रक्रिया में मौजूद खामियों को भी उजागर करता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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