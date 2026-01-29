महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर पुजारी महासंघ ने जताई आपत्ति, PM मोदी से कर दी ये मांग

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने आपत्ति जताई है और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख वीआईपी व्यवस्था बंद कर कानून बनाने की मांग की है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद महाकाल गर्भगृह में प्रवेश को लेकर अखिल भारतीय पुजारी संघ ने आपत्ति जताई है और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख वीआईपी व्यवस्था बंद कर कानून बनाने की मांग की है। इसके पहले भाजपा के उज्जैन आलोट सांसद, भाजपा महापौर, विधायक भी वीआईपी व्यवस्था का विरोध कर चुके हैं।

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी और राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां इस तरह की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। महासंघ ने हाल में ही उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में हुए विवाद का उल्लेख किया है।

उज्जैन अखिल भारतीय पुजारी संघ ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारियों, सेवादारों और संतों को बाहर किया जाना सनातन परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां इस तरह की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं।

पत्र में बांके बिहारी मंदिर और शंकराचार्य विवाद का जिक्र भी किया गया है। उन्हीने लिखा कि मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन के दौरान अपनाए जा रहे प्रोटोकॉल पर कड़ी आपत्ति है। देश के सभी मंदिरों और देवालयों में वीआईपी प्रथा समाप्त करने और वीआईपी प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है।

महासंघ ने मांग की है कि मंदिरों में सभी भक्तों के लिए समान व्यवस्था हो और वीआईपी संस्कृति को समाप्त कर सनातन परंपराओं और पुजारियों के सम्मान की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में दर्शन और पूजा के लिए वीआईपी और सामान्य श्रद्धालुओं के बीच कोई भेदभाव न हो सभी को समान अवसर मिले।

महाकाल में वीआईपी व्यवस्था उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी व्यवस्था के नाम पर 250 रुपये शुल्क के साथ शीघ्र दर्शन की रसीद कटाई जाती है, वहीं 250 रुपये की रसीद पर ही वीआईपी प्रोटोकॉल किया जाता है, इन दोनों में अंतर यह है कि प्रोटोकॉल से डाले पॉइंट को नंदी हॉल में उठाया जाता है और शीघ्र दर्शन टिकट लेने वालों को फर्स्ट वेरी गेट भेजा जाता है ,यह व्यवस्था भीड़ को देखते हुए समय-समय पर बदली जाती है। इसके अलावा कई वीवीआईपी श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। उसके बाद कुछ श्रद्धालुओं को गर्भगृह की चौखट तक प्रवेश मिलता है। कुछ श्रद्धालु नंदी हॉल में बैठकर दर्शन करते हैं। बाकी सब आम श्रद्धालुओं को बैरिकेड से ही दर्शन करवाए जाते हैं।

गौरतलब है कि 4 जुलाई 2023 से पहले श्रद्धालुओं को 1,500 रुपये की रसीद काटकर गर्भगृह में अभिषेक और पूजा-अर्चना करने की अनुमति मिलती थी। वर्तमान में गणेश मंडप, कार्तिकेय मंडप और नंदी हॉल से दर्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।

सांसद और महापौर ने की थी मांग नए साल 1 जनवरी को उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया महाकाल मंदिर पहुंचे थे। आम श्रद्धालुओं की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने खुद भी आम भक्तों की तरह कतार में लगकर दर्शन किए और दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए। सांसद ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि आम श्रद्धालुओं को भी 2 घंटे में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए। इस मामले को लेकर उन्होंने पत्र जारी कर सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस पर कदम उठाने का अनुरोध किया था। वहीं दो हफ्ते पहले उज्जैन के मेय ने भी दर्शन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन दिलाने की मांग की थी।

पीएम को लिखे पत्र में योगी से सवाल अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा है कि यदि भविष्य में किसी अन्य दल का मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठ में दर्शन करने जाए और सुरक्षा के नाम पर मठ के सेवादारों और संतों को बाहर किया जाए, जैसा कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुआ, तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा?

पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि अभी देशभर में सनातनी और हिंदुओं की सरकार है, जहां हिंदुओं के मंदिर में ही भक्तों के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के दौरान सुरक्षा के नाम पर मंदिर के पुजारियों, सेवादारों और उनके परिवार की महिलाओं को रोका गया, अपमानित किया गया और पुलिस बल का प्रयोग कर खदेड़ा गया। महासंघ ने इसे सनातन धर्म में सीधा हस्तक्षेप बताया। इसके साथ ही प्रयागराज में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माधिकारी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई कथित अभद्रता का भी उल्लेख किया गया। पत्र में कहा गया कि उन्हें स्नान करने से रोका गया, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और संतों को अपमानित किया गया। इसी तरह कुछ दिन पहले प्रदेश के नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता मंदिर में अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों और पुजारियों को हवन-पूजन से रोके जाने का आरोप भी लगाया गया है।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महकाल मंंदिर में वीआईपी व्यवस्था को लेकर याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान साफ किया कि इस तरह के विषय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जो प्रशासन चला रहे हैं, वे इस पर फैसला लें। हम केवल ज्यूडिशिएबिलिटी से जुड़े सवाल देखते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, 'महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं होता।' दर्पण अवस्थी की ओर से दायर याचिका पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी कि गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक समान और स्पष्ट नीति होनी चाहिए।