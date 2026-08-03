‘हमारे प्रति जनता का विश्वास’… दतिया उपचुनाव में BJP की हार पर बोले सीएम मोहन यादव, एक राहत की बात भी बताई
दतिया विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। इस बीच सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दतिया में हमने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1700 वोट ज्यादा पाए हैं।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है और ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं।
सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा 'कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है और ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। लोकतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास बीते विधानसभा चुनाव के बाद से अगर 29 की 29 लोकसभा सीट अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बेजेपी की सीट हमने वापस अपने पास रखी बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ-साथ आजादी के बाद तीनों राज्यसभा सीटें बीजेपी ने जीतीं।'
उन्होंने आगे कहा ‘हमने अपनी बात रखी कांग्रेस ने अपनी बात रखी जनता ने जो निर्णय हम उसे स्वीकार करते हैं। और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे।’
कांग्रेस ने जीत पर क्या कहा?
वहीं कांग्रेस तो इस जीत के साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापसी की उम्मीद देख रही है। कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा ‘दतिया की जनता ने मध्यप्रदेश की भाजपा नीत सरकार के भ्रष्टाचार, आतंक और अहंकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। पार्टी दतिया की जनता का जीवन भर आभारी रहेगी, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए बदलाव और भाजपा की विदाई की नींव रख दी है।’
कितने वाटों से जीते कांग्रेस उम्मीदवार?
कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6056 से हराया है। कुल 15 राउंड की मतगणना हुई और घनश्याम शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। आपको बता दें कि दतिया में 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था।
हार के बाद क्या बोले आशुतोष तिवारी?
आशुतोष तिवारी ने कहा है कि उनके लिए एमएलए एमपी बनना महत्वपूर्ण नहीं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा ‘चुनाव महत्व नहीं रखता, एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और फिर मां के साथ ऐसा मजाकिया अंदाज करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें दूसरा पक्ष भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने दिमाग में इस तरह की राजनीति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को "एक अलग तरह की पार्टी" के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी में काम करने वाला सबकी सेवा के लिए रहता है।’
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