Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Protest in Gwalior over burning of Ambedkar photo, FIR against 8 people
ग्वालियर में अंबेडकर की फोटो जलाने पर प्रदर्शन, वकील अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों पर FIR

ग्वालियर में अंबेडकर की फोटो जलाने पर प्रदर्शन, वकील अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों पर FIR

संक्षेप:

शुक्रवार को भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी सहित कई दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नाकाफी बताते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मांग की।

Jan 02, 2026 04:58 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले को लेकर ग्वालियर में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी सहित कई दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नाकाफी बताते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मांग की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

7 के खिलाफ दर्ज हुई FIR, 4 अरेस्ट

दरअसल, गुरुवार रात डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और अपमानजनक नारे लगाने के मामले में साइबर सेल थाना ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, अनिल मिश्रा को गुरुवार रात उस समय हिरासत में लिया गया, जब वे मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे।

ये भी पढ़ें:भाजपा मंत्री के बिगड़े बोल…, कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयानों की है लंबी लिस्ट
ये भी पढ़ें:ग्वालियर में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, पहले रेप फिर हुई हत्या

आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया

इधर पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चार आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए पुरानी छावनी थाना से जिला अस्पताल ले जाया।मेडिकल के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान कोर्ट के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। वकीलों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया।

आंदोलन को और उग्र करने की दी चेतावनी

प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक एसएसपी धर्मवीर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम सीबी प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया।

NSA लगाने पर क्या बोले अधिकारी?

एसडीएम सीबी प्रसाद ने कहा कि किसी के द्वारा पोस्टर जलाने के प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग यहां आए थे। इन्होंने ज्ञापन दिया है। एसपी के आदेश पर आरोपियों पर कार्रवाई कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए कार्रवाई पुलिस या जिला प्रशासन पहले से ही कर रहा है। धाराएं बढ़ाने की फैसला कोर्ट करेगा। एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया लंबी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपीलीय बोर्ड में प्रतिवेदन भेजना होता है।