भोपाल में 'मछली' परिवार पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त की अवैध रूप से बनी करोड़ों की हवेली

भोपाल में कुछ महीने पहले सामने आए मछली परिवार के ड्रग्स तस्कर नेटवर्क के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध रूप से बनी तीन मंजिला हवेली पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। ड्रग्स तस्करी के साथ ही मछली परिवार के सदस्य भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन के मामले से भी जुड़े हुए थे।

आज जिस कोठी पर कार्रवाई की गई, वह शहर के हथाईखेड़ा इलाके में करीब 15 हजार स्क्वेयर फीट जमीन पर बनी थी, और इसकी अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ रुपए थी। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही इस अवैध इमारत को ढहाने के लिए नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा।

मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से तलाशी ली गई और उसके अंदर रखा हुआ पूरा सामान भी बाहर निकाला गया। अधिकारी ने आगे कहा कि बंगला खाली करने के दौरान किसी तरह का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। तब बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिस कोठी को ध्वस्त किया, वह तीन मंजिला थी और उसमें करीब 30 से ज्यादा कमरे थे। इसका निर्माण सन् 1990 में हुआ था और पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। इस हवेलीनुमा इमारत के अंदर गैरेज, पार्क और झूलाघर भी बना हुआ था।