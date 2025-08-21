Properties belonging to Machhli family demolished in Bhopal due to involvement in drug trade भोपाल में 'मछली' परिवार पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त की अवैध रूप से बनी करोड़ों की हवेली, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
भोपाल में 'मछली' परिवार पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त की अवैध रूप से बनी करोड़ों की हवेली

भोपाल में 'मछली' परिवार पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त की अवैध रूप से बनी करोड़ों की हवेली

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से तलाशी लेते हुए उसके अंदर रखा हुआ पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया गया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेशThu, 21 Aug 2025 03:25 PM
भोपाल में 'मछली' परिवार पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त की अवैध रूप से बनी करोड़ों की हवेली

भोपाल में कुछ महीने पहले सामने आए मछली परिवार के ड्रग्स तस्कर नेटवर्क के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध रूप से बनी तीन मंजिला हवेली पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। ड्रग्स तस्करी के साथ ही मछली परिवार के सदस्य भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन के मामले से भी जुड़े हुए थे।

आज जिस कोठी पर कार्रवाई की गई, वह शहर के हथाईखेड़ा इलाके में करीब 15 हजार स्क्वेयर फीट जमीन पर बनी थी, और इसकी अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ रुपए थी। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही इस अवैध इमारत को ढहाने के लिए नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा।

मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से तलाशी ली गई और उसके अंदर रखा हुआ पूरा सामान भी बाहर निकाला गया। अधिकारी ने आगे कहा कि बंगला खाली करने के दौरान किसी तरह का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। तब बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिस कोठी को ध्वस्त किया, वह तीन मंजिला थी और उसमें करीब 30 से ज्यादा कमरे थे। इसका निर्माण सन् 1990 में हुआ था और पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। इस हवेलीनुमा इमारत के अंदर गैरेज, पार्क और झूलाघर भी बना हुआ था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने जयश्री राम के नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें चुप कराते हुए वहां से भगा दिया। वहीं कुछ लोगों ने तिरंगा लहराते हुए प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत भी किया।

