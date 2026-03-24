प्रोफेसर साहब ने महिला संग बस में की गंदी हरकत, कैमरे में हो सब हो गया रिकॉर्ड
पीड़िता सतना से बस में सवार हुई थी। सफर के दौरान भटनवारा के पास बगल की सीट खाली हुई, जिस पर प्रोफेसर आलोक सिन्हा आकर बैठ गए। प्रोफेसर साहब ने पहले तो जबरन बात करने की कोशिश की और फिर अश्लील हरकतें करने लगे।
एमपी के मैहर जिले में सतना से रामनगर जा रही एक बस में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने बगल में बैठे यात्री की गंदी हरकतों का डटकर विरोध किया। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अमरपाटन पीजी कॉलेज में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक सिन्हा हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत और उसके पास मौजूद वीडियो साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता सतना से बस में सवार हुई थी। सफर के दौरान भटनवारा के पास बगल की सीट खाली हुई, जिस पर प्रोफेसर आलोक सिन्हा आकर बैठ गए। प्रोफेसर साहब ने पहले तो जबरन बात करने की कोशिश की और फिर अश्लील हरकतें करने लगे। महिला डरी नहीं, बल्कि उसने बहादुरी दिखाते हुए चुपके से अपने मोबाइल फोन पर प्रोफेसर की इन हरकतों को वीडियो में कैद कर लिया। यही वीडियो अब इस मामले में सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बन गया है।
जान से मारने की दी धमकी
बस जैसे ही अमरपाटन पहुंची, महिला सीधे थाने की ओर मुड़ गई। बताया जा रहा है कि अपनी साख और नौकरी पर आंच आते देख प्रोफेसर ने पहले महिला को राजीनामा के लिए मनाया और विनती की। लेकिन जब महिला अपनी गरिमा के लिए अड़ी रही, तो आरोपी प्रोफेसर आपा खो बैठा और उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आलोक सिन्हा (असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज अमरपाटन) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 351/3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल से वीडियो साक्ष्य को जब्त कर आंगे की जांच में जुटी हुई है।
रिपोर्ट- जयदेव
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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