MP के अधिकांश हिस्सों में प्री-मॉनसून एक्टिविटी तेज; सीहोर सहित 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 45 जिलों के लिए येलो चेतावनी
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 23 जून, 2026 के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
MP Weather Update: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में अगले कई दिन जोरदार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री-मॉनसूनी गतिविधियां ने जोर पकड़ लिया है और इसी वजह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 24 जून तक बरसात होने की व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं। शनिवार को विभाग ने प्रदेश के चार जिलों सीहोर, शहडोल, डिंडोरी और अनुपपुर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इस दौरान यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है।
इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के 45 अन्य जिलों भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम्, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान यहां 40 से 50 किमी की स्पीड से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
रविवार और सोमवार को इन जिलों में बारिश की संभावना
रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में 40 से 50 kmph की गति से हवा चलने और बारिश होने का अनुमान लगाया है।
जबकि सोमवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों दतिया, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, दमोह, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।
बीते 24 घंटों के दौरान भीगे प्रदेश के ये इलाके
शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं पानी गिरा। इस दौरान नीमच जिले के सिंगोली में सबसे ज्यादा 56 मिमी और इसके बाद करांजिया में 40.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।
बीते दिन हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)
सिंगोली 56, करांजिया 40.2, खिलचीपुर 27.6, बड़ौदा 27, बेनीबारी 24.8, जैतहरी 23, नीमच 22, सोहागपुर-शहडोल 22, मेहर 20.1, चंदेरी 20, पचोर 20, गोहपारू 20, अनूपपुर 15.3, बुढ़ार 15, मवई 13.2. चित्रंगी 13.2, पुष्पराजगढ़ 12.6, सुसनेर 12.4, रावटी 12, वेंकटनगर 11.9, अशोकनगर 11, रीवा-शहर 10.4, बजाग 10, सतना 8.8, रतलाम 8.2, मोहगांव 7.3. डबरा 7.2, मालथौन 7. चन्नौड़ी 7, रांझी 6.4, जवा 6, समनापुर 5.3, करेरा 5.3, राणापुर 5.2, कोतमा 5, बटियागढ़ 5, बिलहरी 5, ग्यारसपुर 5, रामनगर 4.3, अमरपुर 4.2, सिरमौर 4, बमोरी 3.4, वारासिवनी 3.1, डिंडोरी 3.1, अमरपाटन 3, जयतपुर 3, जयसिंहनगर 3, खनियाधाना 3, बरहाई 2.4, घाटीगांव 2.2, राजगढ़ 2.1, अमरकंटक 2, मुंगावली 2, ईसागढ़ 2, किरनापुर 2, हट्टा 2, दमोह 2, रीवा-हुजूर 2, त्योंधर 2, ब्योहारी 2, नरवर 2, बैराड़ 2, विदिशा 2, माड़ा 1.4, गुना 1.2, मानपुर 1.2, गंज बासौदा 1.2. बेहर 1, राघौगढ़ 1, रायपुर कर्चुलियान 1, गुलाबगंज 1, सोहावल 0.7, ढीमरखेड़ा 0.5 मिली मीटर।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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