अस्पताल में डिलीवरी का दर्द झेल रही थी मां, घर पर दादा ने पोती का कर डाला रेप; ऐसे खुली पोल
एक गर्भवती महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए भर्ती हुई थी। वहीं जिसके भरोसे अपनी चार साल की बच्ची को छोड़कर उसी ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। मां जब डिलीवरी के बाद नवजात के साथ घर लौटी तो चौंक गई। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की।
रिश्तों को कलंकित और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला जौरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक कलयुगी बाबा (दादा) ने अपनी ही 4 वर्षीय मासूम नातिन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश और सनसनी का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, मामला जौरा थाना अंतर्गत ग्राम पन्नू का पुरा का है। बताया जा रहा है कि करीब एक महीने पहले मासूम बच्ची की मां की डिलीवरी होनी थी, जिसके कारण वह अस्पताल में भर्ती थी। घर पर मां की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर सगे दादा ने अपनी ही 4 साल की पोती/नातिन को अपनी हवस का शिकार बना डाला। खौफनाक सच का खुलासा तब हुआ जब मां डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को लेकर अस्पताल से घर लौटी। मां ने देखा कि उसकी 4 साल की मासूम बेटी को लगातार ब्लीडिंग (रक्तस्राव) हो रही है और वह अत्यंत पीड़ा में है।
तोतली जुबान में जो बताया सच
घबराए परिजन तुरंत बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टरों ने बच्ची का परीक्षण किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने साफ तौर पर बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की। जब डरी-सहमी मासूम बच्ची से उसकी मां ने प्यार से पूछताछ की, तो बच्ची ने रोते हुए अपनी तोतली जुबान में जो बताया उसे सुनकर मां का कलेजा फट गया। बच्ची ने बताया कि उसकी मां की अनुपस्थिति में उसके सगे बाबा ने ही उसके साथ यह गलत काम (दुष्कर्म) किया था।
पुलिस टीम तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंची
बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला चिकित्सालय मुरैना लेकर पहुंचे। मामला बेहद गंभीर और पुलिस केस से जुड़ा होने के कारण ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय जौरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंची और पीड़ित बच्ची की मां और अन्य परिजनों से पूछताछ की। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने तत्काल कायम कर जांच शुरू कर दी है।
मां ने दर्ज करवाई शिकायत
पुलिस में बताया है कि पन्नू का पुरा निवासी एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसके बाबा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की शिकायत बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में बच्ची का इलाज जारी है और डॉक्टरों की देखरेख में उसका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बाबा की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। वही एएसआई जेपी शर्मा का कहना है कि पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही है और आरोपी बाबा फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
रिपोर्ट: अमित कुमार
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