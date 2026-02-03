पाकिस्तान की जेल से 7 साल बाद रिहा हुआ MP का बेटा, भाई को घर लाने के लिए बहन मांग रही मदद

संक्षेप: बालाघाट के प्रसन्नजीत रंगारी 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से आजाद होकर भारत लौट आए हैं। मानसिक बीमारी के कारण सरहद पार करने वाले प्रसन्नजीत को घर लाने के लिए उनका परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के युवक प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान की जेल में सात साल तक बंद रहे। 31 जनवरी को पाकिस्तान से रिहा हुए सात भारतीय कैदियों में छह पंजाब मूल के हैं, जबकि एक नाम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है। मानसिक बीमारी के चलते भटकते हुए सरहद पार कर गए प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे के नाम से बंद थे। उनकी रिहाई आसान नहीं थी। सात साल तक बहन संघमित्रा ने सरकारी दफ्तरों, नेताओं और प्रशासन के दरवाजे खटखटाए। आखिरकार अब वे आजाद हो चुके हैं। लेकिन परिवार के सामने अभी भी उन्हें घर लाने की चुनौती बनी हुई है।

कर्ज लेकर पिता ने पढ़ाया, 2019 से पाकिस्तान की जेल में बंद बालाघाट जिले के खैरलांजी में रहने वाले प्रसन्नजीत रंगारी पढ़ाई में तेज थे। कर्ज लेकर पिता लोपचंद रंगारी ने उसे जबलपुर के गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी-फार्मेसी की पढ़ाई करवाई। साल 2011 में एम.पी. स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद उसकी जिंदगी पटरी से उतरती चली गई। साल 2017-18 में प्रसन्नजीत घर से लापता हो गए। कभी बिहार गए, कभी लौट आए, लेकिन एक दिन अचानक हमेशा के लिए गायब हो गए। परिवार ने लंबे समय तक तलाश की और अंत में उन्हें मृत मान लिया। फिर दिसंबर 2021 में एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है। 1 अक्टूबर 2019 को उसे पाकिस्तान के बाटापुर से हिरासत में लिया गया था। वह वहां सुनील अदे के नाम से बंद था, बिना किसी ठोस आरोप के।

हाल ही में पाक ने किया रिहा 31 जनवरी को पाकिस्तान ने सात भारतीय नागरिकों को रिहा किया और अटारी-वाघा बॉर्डर पर उन्हें बीएसएफ के हवाले किया गया। इसके बाद इमिग्रेशन और कस्टम की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी को गुरु नानक देव अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। छह नागरिक अपने परिजनों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रसन्नजीत रंगारी अब भी अमृतसर के रेड क्रॉस भवन और गुरु नानक देव अस्पताल में हैं। उनकी जिम्मेदारी एएसआई जसविंदर सिंह के पास है।

बहन को किया फोन 1 फरवरी को दोपहर एक बजे खैरलांजी में संघमित्रा के घर फोन बजा और सात साल बाद खुशियों ने दस्तक दी। बहन ने पहली बार भाई की आवाज सुनी, लेकिन भाई अपनी बहन की आवाज पहचान नहीं पाया। जब बहन ने कहा, 'भाई घर आ जा', तो जवाब मिला, 'मेरे पास टिकट नहीं है, तुम ही मुझे लेने आओ।' परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। अब भाई को अमृतसर से घर लाने के लिए मदद की गुहार लगाई जा रही है। दर्द इस बात का है कि पिता लोपचंद रंगारी बेटे के इंतजार में दुनिया से चले गए। जिस दिन वेरिफिकेशन के दस्तावेज आए, उसी दिन पिता की मौत हो गई। अब उम्मीद है कि मां, जो आज भी मानती है कि उसका बेटा जिंदा है, वह अपने बेटे को सालों बाद गले लगा पाएगी।