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शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी GMT की जगह उज्जैन के MST को लागू करने की वकालत, यह है उसकी वजह

Apr 07, 2026 06:11 pm ISTSourabh Jain भाषा
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प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि रटने की बजाय सृजनात्मकता, सोच को आकार देने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि AI और वैज्ञानिक सोच के इस दौर में छात्र पीछे न रह जाएं, इसके लिए स्कूल स्तर पर AI जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। 

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी GMT की जगह उज्जैन के MST को लागू करने की वकालत, यह है उसकी वजह

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि अब 'ग्रीनविच मीन टाइम' (GMT) की जगह 'महाकाल स्टैंडर्ड टाइम' (MST) पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का समय आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उज्जैन ‘समय की गणना का मूल केंद्र’ रहा है। प्रधान ने पिछले सप्ताह तीन दिवसीय 'महाकाल : द मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया था और इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि उज्जैन, काशी, कांची और पुरी धाम जैसे भारत के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र 'जीवंत प्रयोगशालाएं' हैं, जहां विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।

GMT की जगह MST के लिए चर्चा करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, 'उज्जैन वह स्थान है जहां शून्य देशांतर रेखा (प्राइम मेरीडियन) और कर्क रेखा (ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर) का संगम होता है तथा प्राचीन काल में विश्व की समय गणना यहीं से की जाती थी। इसलिए अब तार्किक रूप से 'ग्रीनविच मीन टाइम' के स्थान पर 'महाकाल मानक समय' स्थापित करने का समय आ गया है। आधुनिक एआई उपकरणों से भी इस बात को मान्यता मिलती है कि समय गणना का मूल केंद्र उज्जैन के आसपास का क्षेत्र रहा है।'

'भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने की जरूरत'

प्रधान ने कहा था कि भारत के वैज्ञानिक गौरव को वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है और इस दिशा में उज्जैन के विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधान ने कहा कि उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां अध्यात्म और विज्ञान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और एक नई दृष्टि का जन्म होता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, अध्यात्म के बिना अधूरा है।

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'शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र से जलाभिषेक करना केवल परंपरा नहीं'

उन्होंने महाकाल मंदिर में होने वाली एक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि वैशाख माह के प्रथम दिन से शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र से निरंतर जलाभिषेक केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गर्मी की चुनौती से निपटने और पर्यावरण प्रबंधन की वैज्ञानिक समझ का उदाहरण है। उन्होंने कहा, 'यह दर्शाता है कि हमारे समाज में सदियों से समय की गणना और प्रकृति के अनुरूप जीवनशैली अपनाने की वैज्ञानिक समझ रही है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संतुलित जीवन भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र में रहे हैं।'

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सीएम यादव बोले- हमारी प्रणाली GMT से ज्यादा सटीक

इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा था कि उज्जैन प्राचीन काल से समय गणना और खगोल विज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि 'सूर्य सिद्धांत' जैसे ग्रंथों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने समय और अंतरिक्ष के गहरे संबंध को स्थापित किया। उन्होंने दावा किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित भारतीय समय मापन प्रणाली, ग्रहों की गति और पृथ्वी के घूर्णन के साथ सटीक तालमेल बैठाती है और 'ग्रीनविच मीन टाइम' से अधिक सटीक है।

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यादव ने कहा कि कर्क रेखा और शून्य देशांतर के संगम के कारण उज्जैन समय गणना का वैश्विक केंद्र रहा है। राज्य सरकार उज्जैन को धार्मिक नगरी के साथ-साथ 'विज्ञान नगरी' के रूप में भी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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