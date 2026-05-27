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ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले हाथापाई व चोट के निशान, सास व पति करते थे क्रूरता; HC में सरकार का बड़ा दावा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
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इसके साथ ही राज्य सरकार ने मृतका की सास गिरिबाला सिंह पर पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने कहा कि 13 और 14 मई को नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।

ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले हाथापाई व चोट के निशान, सास व पति करते थे क्रूरता; HC में सरकार का बड़ा दावा

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि पोस्टमार्टम के दौरान एक्टर व मॉडल ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले जख्म के निशान उनकी मौत से पहले के थे और पहले हुई किसी हाथापाई या संघर्ष के दौरान लगे हो सकते हैं। साथ ही सरकार ने मृतका की सास गिरिबाला सिंह व पति समर्थ सिंह पर भी यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने ट्विशा के साथ क्रूरता की थी। राज्य सरकार ने यह आरोप बुधवार को ट्विशा शर्मा की मौत मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान लगाए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे आरोपी सास गिरिबाला सिंह से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, ऐसे में उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में हुई बहस के दौरान राज्य सरकार के वकील ने ट्विशा की कलाई, कोहनी और सिर पर लगी चोटों का जिक्र किया और बताया कि ट्विशा शर्मा को कथित तौर पर दहेज को लेकर ताने मारे जाते थे और उनसे कहा जाता था कि उनके परिवार ने शादी में जो रकम खर्च की थी, वह काफी नहीं थी।

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'मौत से पहले के हैं ट्विशा के शरीर पर मिले निशान'

जब कोर्ट ने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर जिन चोटों का जिक्र किया गया है, क्या वो उसकी मौत से पहले की थीं, तो राज्य सरकार ने बताया कि हां ये चोटें मौत से पहले की थीं, साथ ही कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऐसी चोटों का जिक्र है।

'किसी हाथापाई या संघर्ष के दौरान ही लगी थीं चोटें'

साथ ही इन चोटों के मौत के बाद फंदे से शव उतारते समय लगने के अनुमान को भी रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया। सरकार ने बताया कि ये चोटें उस समय नहीं लगी थीं, जब मौत के बाद ट्विशा के शव को नीचे उतारा जा रहा था। राज्य सरकार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के नतीजों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये चोटें ट्विशा की मौत से पहले हुई किसी हाथापाई या संघर्ष के दौरान लगी हो सकती हैं।

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मां और बेटे दोनों ही करते थे ट्विशा से क्रूरता

जांच के दौरान जांची गई चैट का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे, दोनों ने ही ट्विशा के साथ क्रूरता की थी। राज्य सरकार ने कहा कि ट्विशा की प्रेग्नेंसी की वजह से परिवार के भीतर झगड़े शुरू हो गए थे और उनके खिलाफ बार-बार बेहद गंभीर व अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ये आरोप पति के खिलाफ हैं, सास के खिलाफ हैं, या दोनों के खिलाफ हैं, तो राज्य सरकार ने जवाब दिया कि दोनों ने ही उसके साथ क्रूरता की थी।

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इसके साथ ही राज्य सरकार ने मृतका की सास गिरिबाला सिंह पर पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने कहा कि 13 और 14 मई को नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जब पुलिस उनके घर गई, तो वह वहां मौजूद नहीं थीं। सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ वह समय नहीं होने की बात कहकर जांच में शामिल नहीं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पास अपने पक्ष में एक कहानी को गढ़ने के लिए पूरा समय है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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