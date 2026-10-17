MP में कैंसर से महिला की मौत, मकान मालिक ने शव को घर लाने से रोका; अस्पताल में ही निभाईं अंतिम रस्में
महिला के निधन की खबर मिलने के बाद इंदौर से उनके पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद पति ने अस्पताल परिसर में अंतिम संस्कार से पहले की रस्मों को निभाया। इस दौरान महिला को नई दुल्हन की तरह तैयार कर अंतिम विदाई दी गई।
मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कैंसर से 31 वर्षीय महिला की मौत के बाद अंतिम रस्में निभाने के लिए उसे घर भी नहीं लाया जा सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस किराए के मकान में महिला का परिवार रहता है उसके मकान मालिक ने नवरात्रि के कार्यक्रम का हवाला देते हुए शव को घर लाने से मना कर दिया था। जिसके बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी के पास स्थित खुले स्थान में ही आखिरी रस्में निभाते हुए मृतक का श्रृंगार कर विदाई दी गई।
मृतक की पहचान शिवपुरी जिले की रहने वाली पूजा रजक के रूप में हुई है, जो कि लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। वे अपने पीछे एक बेटा और दो बेटियां छोड़कर गई हैं। मां के निधन के बाद तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मकान मालिक ने शव को घर लाने से मना कर दिया
पिता पहलवान रजक ने बताया कि पूजा की मौत के बाद जब वे उसके शव को अपने किराये के मकान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मकान मालिक ने नवरात्रि की धार्मिक रस्मों का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद शोक में डूबे परिवार ने मकान मालिक की बात का विरोध नहीं करने का फैसला किया।
कैंसर से जूझ रही थी पूजा, इलाज के दौरान तोड़ा दम
पूजा के पिता नाम पहलवान रजक है और उनका परिवार पिछले चार साल से गुना के घोसीपुरा इलाके में किराए के मकान में रह रहा है। पिता ने बताया कि पूजा लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और बीमारी बढ़ने पर उसे गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घरेलू विवाद के बाद पति से अलग रहने लगी थी पूजा
पिता के अनुसार पूजा की शादी इंदौर निवासी राकेश लश्करी से हुई थी और लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दोनों के बीच लगातार घरेलू विवाद होने लगे, जिसके चलते पूजा अपने पति राकेश लश्करी से अलग हो गईं और अपना ससुराल छोड़कर गुना में अपने माता-पिता के पास आकर रहने लगी। उन्होंने बताया कि पूजा पिछले कुछ सालों से गुना में ही रह रही थीं।
अंतिम संस्कार से पहले नई वधू की तरह किया गया श्रृंगार
बेटी की मौत के बाद जब परिवार के सदस्य उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर परेशान हो रहे थे, तब समाज सेवी प्रमोद भार्गव और गौ-संरक्षक स्वयंसेवक राम सिंह रजक ने आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उनकी मदद से परिवार ने अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास खुले आंगन में एक विवाहित महिला से जुड़ी रस्में पूरी कीं और फिर शव को श्मशान घाट ले गए।
पति ने इंदौर से आकर पूरी कीं अंतिम संस्कार की रस्में
पूजा के निधन की खबर मिलने पर, इंदौर से उनके पति लश्करी अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद पति ने अस्पताल परिसर में खाली जगह पर हुई अंतिम संस्कार से पहले की रस्मों को निभाया। इस दौरान महिला को नई दुल्हन की तरह तैयार कर अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार विवाहित महिला की मौत होने के बाद उसे नई दुल्हन की तरह सजाकर अंतिम विदाई दी जाती है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।