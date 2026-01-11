Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Postal Training College is now going to be established in Madhya pradesh Shivpuri
MP: शिवपुरी में बनेगा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, देश में सिर्फ 6 ही मौजूद; सिंधिया ने किया एलान

MP: शिवपुरी में बनेगा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, देश में सिर्फ 6 ही मौजूद; सिंधिया ने किया एलान

संक्षेप:

सिंधिया ने कहा कि 'देश भर में सिर्फ छह जगहों पर पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज हैं, सातवां पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज अब शिवपुरी में बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपये की योजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास मैं अपनी अगली यात्रा के दौरान करूंगा।'

Jan 11, 2026 06:57 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
share Share
Follow Us on

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले दौरे के अंतिम दिन आधुनिक उप-डाकघर और शिवपुरी सिटी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान बताया कि शिवपुरी के सभी 52 पोस्ट ऑफिस का आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है। इस दौरान सिंधिया ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि शिवपुरी में 111 करोड़ रुपये की लागत से पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देश भर में सिर्फ छह

सिंधिया ने कहा कि ‘देशभर में सिर्फ छह जगहों पर पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज हैं, सातवां पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज अब शिवपुरी में बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपये की योजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास मैं अपनी अगली यात्रा के दौरान करूंगा।’

सिंधिया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से हर साल ढाई से तीन हजार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंधिया ने बताया कि एक साल के भीतर इसके उद्घाटन की कोशिश की जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट से ये जिला संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक नई पहचान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी का विकास मेरी हार्ड ड्राइव में फीड है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ पत्राचार तक ही सीमित नहीं बल्कि ये आधार से जुड़ी सेवाएं, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा प्लान और पासपोर्ट सेवा के भी केंद्र बन चुके हैं।

ये भी पढ़ें:ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को रोड शो के दौरान लगी चोट, अचानक ब्रेक लगने हादसा
ये भी पढ़ें:क्या संचार साथी ऐप से हो सकती है जासूसी? यूजर पर कितना कंट्रोल; सिंधिया ने बताया

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे डाकघर गांवों की अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ बन रहे हैं और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हम विकसित भारत के लक्ष्य को निरंतर साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|