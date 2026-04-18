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सालभर पहले जिस तालाब ने छीना था भाई, उसी ने अब ली दो बहनों की जान; बरसी के दिन MP में हादसा

Apr 18, 2026 04:44 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मैहर, मध्य प्रदेश
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हादसे की खबर मिलते ही एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल ,सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

सालभर पहले जिस तालाब ने छीना था भाई, उसी ने अब ली दो बहनों की जान; बरसी के दिन MP में हादसा

मध्यप्रदेश में मैहर जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत पटेहरा तालाब में शनिवार को एक दिल दुखा देने वाला हादसा हो गया। भाई की बरसी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के लिए चार किशोरियां और युवतियां तालाब में डुबकी लगाने गईं थीं, इस दौरान वे गहरे पानी में उतर गईं और डूबने लगीं। जिसके बाद इस हादसे में एक 10 वर्षीय किशोरी पूनम और 20 वर्षीय युवती आँचल की मौत हो गई, जबकि दो अन्य का अस्पताल में उपचार जारी है।

इस घटना के पीछे की जो कहानी सामने आई है, वह बेहद मार्मिक है। सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मृतका आँचल चौधरी के भाई की एक साल पहले इसी तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। शनिवार को उसी भाई की बरसी का कार्यक्रम था और घर में अनुष्ठान की तैयारियां चल रही थीं। इसी कार्यक्रम के लिए परिवार की महिलाएं और बच्चे पटेहरा तालाब में दाल धोने गए थे। इसी दौरान चारों लड़कियां नहाने के लिए तालाब में उतर गईं। इसी बीच एक बच्ची का पैर फिसल गया और उसे बचाने के चक्कर में चारों गहरे पानी में समा गईं।

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हादसे में हुई दो चचेरी बहनों की मौत

तालाब की गहराई में डूबने से पूनम चौधरी (10 वर्ष, पिता मुकेश चौधरी) और आँचल चौधरी (20 वर्ष, पिता रामसजीवन चौधरी) की मौत हो गई। पूनम और आँचल आपस में चचेरी बहनें थीं। वहीं आँचल की सगी बहन शालू चौधरी (21 वर्ष) और अभिषेक चौधरी (11 वर्ष) को स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया, जिनका इलाज सिविल अस्पताल मैहर में चल रहा है।

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4-4 लाख की सहायता की घोषणा

हादसे की खबर मिलते ही एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। रेस्क्यू टीम ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आरबीसी 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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