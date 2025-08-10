poltics on mp mukundpur white tiger safari and amarpatan tehsil 6 gram panchayats to add in rewa know details रीवा में शामिल होगा मुकुंदपुर? आवेदन पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए BJP नेता, जानिए डिटेल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
रीवा में शामिल होगा मुकुंदपुर? आवेदन पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए BJP नेता, जानिए डिटेल

मामला सामने आने के बाद सतना सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह, मैहर के भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल समेत मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रीवाSun, 10 Aug 2025 09:24 AM
विश्व प्रसिद्ध मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी समेत अमरपाटन तहसील की 6 ग्राम पंचायतों को मैहर से अलग कर रीवा जिले में शामिल करने की प्रशासनिक कवायद ने सतना-मैहर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक सुर में विरोध कर रहे हैं और इसे क्षेत्र की पहचान छीनने की साजिश करार दे रहे हैं।

मामला सामने आने के बाद सतना सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह, मैहर के भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल समेत मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी कीमत पर इन पंचायतों को रीवा में शामिल नहीं होने देंगे।

आखिरकार क्या है पूरा मामला!

हाल ही में यह बात सामने आई कि मैहर जिले की अमरपाटन तहसील की 6 ग्राम पंचायतों - मुकुंदपुर, आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, परसिया और पपरा को रीवा जिले में शामिल करने का एक आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को भेजा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने मैहर कलेक्टर से इन पंचायतों के परीक्षण के उपरांत अभिमत मांगा है। दिलचस्प बात यह है कि मुकुंदपुर ग्राम सभा पहले ही यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि भविष्य में किसी भी परिसीमन की स्थिति में वे रीवा जिले में शामिल नहीं होना चाहते।

व्हाइट टाइगर सफारी को लेकर विवाद

इस पूरे राजनीतिक घमासान के केंद्र में मुकुंदपुर स्थित दुनिया की पहली 'व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू' है। नेताओं का आरोप है कि परिसीमन तो महज एक बहाना है, असली मकसद मैहर की शान और पहचान बन चुकी इस सफारी को छीनकर रीवा जिले में ले जाना है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में मैहर के जिला बनने से पहले यह सफारी सतना जिले का हिस्सा थी। तब भी सफारी को सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीवा में स्थित बताए जाने को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। वर्तमान में भी मैहर जिले में होने के बावजूद सफारी का उल्लेख रीवा जिले के आधिकारिक डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मौजूद है।

नेताओं ने खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी

इस प्रस्ताव के विरोध में भाजपा से सतना सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इसे एक साजिश बताया है। अमरपाटन विधायक डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल की ओर इशारा करते हुए इसे कुत्सित प्रयास की संज्ञा एवं घोर चालाकी बताया है। वहीं, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने सीएम और आयोग से मिलकर आग्रह करने की बात कही है कि सफारी मैहर की शान है और इसे अलग न किया जाए। पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल ने भी इन पंचायतों को अमरपाटन की धरोहर बताया है। इस मुद्दे पर सबसे मुखर दिख रहे मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और जनांदोलन के माध्यम से हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

