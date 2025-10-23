Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Policemen were chased and beaten inside the police station, injuring two soldiers; what is the reason?
MP: थाने में घुसकर पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 2 जवान घायल; क्या वजह?

Thu, 23 Oct 2025 07:10 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
मध्य प्रदेश के कटनी जिले से पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लोगों ने थाने में घुसकर पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इसमें 2 जवान घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने 5 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है।

पूरा मामला बीते दिनों हुए अपहरण और मारपीट से जुड़ा है। कटनी जिले के बाकल थाने में कुणाल सिंह राजपूत ने 19 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई कि असीम खान और आमिल खान नामक दो युवक उसे अज्ञात स्थान पर लेकर गए ओर उसके साथ मारपीट की। उसको सिगरेट से दागा ओर उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये काम प्रेम प्रसंग की आशंका के चलते किया था।

हत्या और अपहरण का केस दर्ज करने की उठी मांग

कुणाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले को लेकर करणी सेना का आरोप था कि आरोपियो पर कमजोर धाराये लगाई गई हैं। मामले में बुधवार को करणी सेना ने थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने ओर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की थी।

मामला बढ़ा। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। थाना का घेराव किया। चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अपहरण और हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के साथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग की इस दौरान नारेबाजी की। इसके बाद बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी संतोष कुमार डहेरिया मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया।

पुलिस कर्मियों के साथ की मारपीट

प्रदर्शन समाप्त होने के कुछ देर बाद रात करीब 10 बजे प्रदर्शनकारियों का एक समूह दोबारा थाने पहुंचा। यहां पुलिसकर्मियों से बहस की और फिर मारपीट करने लगे। इसमें हेड कॉन्स्टेबल कृष्ण कुमार शुक्ला और कॉन्स्टेबल अवधेश मिश्रा घायल हो गए। हेड कॉन्स्टेबल शुक्ला को प्राथमिक उपचार के बाद कटनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

असीम ओर आमिल ने रोका ओर मारपीट की

बताया जा रहा है कि घटना के दिन असीम खान ने कुणाल को खेत से लौटते वक्त रोककर पूछा था कि तुम मेरी चचेरी बहन से क्यों बात करते हो? उसकी फोटो क्यों रखी है? आमिल खान ने कुणाल से कहा कि अपना मोबाइल दो। कुणाल ने जब मोबाइल नहीं दिया, तब उससे मारपीट की गई। कुणाल से मारपीट की वजह प्रेम प्रसंग निकलकर सामने आई थी।

पुलिस ने बताया कि घटना कटनी बाकल क्षेत्र में 19 अक्टूबर को स्थानीय युवक कुनाल सिंह राजपूत के साथ दो युवक असीम खान और अमिल खान ने मिलकर बर्बरता की थी। दोनों ने कुणाल का अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पिटाई की, और उसके शरीर पर सिगरेट बुझाकर यातना दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल फोन लूट लिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। बाकल थाने की पुलिस ने दो आरोपियों को पहले से ही अरेस्ट कर स्लीमनाबाद थाने में रखा था जहां से उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है।

स्लीमनाबाद एडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि कटनी के बाकल थाने में कुछ उपद्रवियों ने थाने में घुस पुलिस कर्मियों से विवाद करते हुए धक्का मुक्की की जिससे कुछ पुलिस कर्मी घायल भी हुए है। जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वही क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौजूद है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव