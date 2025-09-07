पुलिसवालों ने लहराए इस्लामिक झंडे, धार्मिक नारे भी लगाए, MP में बड़ा विवाद; देखें VIDEO

मध्य प्रदेश के छतरपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के जुलूस में शामिल हुए दो पुलिसकर्मी घोड़ों पर सवार होकर अपने हाथों में अरबी भाषा में लिखे इस्लामिक झंडे थामे और 'नारा ए तकबीर' के धार्मिक नारे लगाते दिखे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस में कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ऐसा दावा है कि छतरपुर जिले में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के जुलूस में शामिल हुए दो पुलिसकर्मी घोड़ों पर सवार होकर अपने हाथों में अरबी भाषा में लिखे इस्लामिक झंडे थामे और 'नारा ए तकबीर' के धार्मिक नारे लगाते दिखे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में आने पर दोनों पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

दरअसल 5 सितंबर शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के डाकखाना चौराहे पर हजारों की संख्या में एकत्र होकर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। वायरल वीडियो में इस जुलूस के साथ चल रहे पुलिस के अधिकारी जिसमें एसडीओपी नवीन दुबे छतरपुर ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत घोड़ों पर सवार होकर अपने हाथों में अरबी भाषा में लिखे इस्लामिक झंडे थामे दिखे। इसी बीच, पीछे से मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कथित तौर पर एसडीओपी नवीन दुबे और बृहस्पति साकेत ने भी पीछे से धार्मिक नारे लगाए और इस्लामिक झंडे भी लहराए। इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तमाम पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस के अला अफसरों के उड़े होश वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारी सकते में हैं। डीआईजी ललित शाक्यवार ने वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस बात की भी जानकारी मिली है कि पुलिस के जो अधिकारी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके लिए एक जांच टीम भी बनाई गई है|

कारण बताओ नोटिस जारी इस मामले में जब छतरपुर के एसपी अगम जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद से वीडियो में दिख रहे पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबाब आने के आगे की कार्रवाई की जाएगी।