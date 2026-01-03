Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़policemen threatened to congress leader in madhya pradesh satna
PM से भी शिकायत कर लो, जांच तो मैं ही करूंगा...; पुलिसवाले ने कांग्रेस नेता को धमकाया

PM से भी शिकायत कर लो, जांच तो मैं ही करूंगा...; पुलिसवाले ने कांग्रेस नेता को धमकाया

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता को धमकाने का मामला सामने आया है। एक पुलिसवाले ने धमकी देते हुए कहा कि तुम शिकायत प्रधानमंत्री से भी कर लो, वो घूम-फिर कर मेरे पास ही आएगी और जांच मैं ही करूंगा। वहीं, एडिशनल एसपी ने कहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Jan 03, 2026 08:54 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सतना
भोपाल बहुत दूर है, सीएम हेल्पलाइन में टाइम लगता है... तुम शिकायत प्रधानमंत्री से भी कर लो, वो घूम-फिर कर मेरे पास ही आएगी और अपनी जांच मैं स्वयं करूंगा। लोकतंत्र में जनता की सुनवाई के लिए बनाए गए सिस्टम का मजाक उड़ाते ये बोल किसी अपराधी के नहीं, बल्कि कानून के रक्षक के हैं।

सतना जिले के कोटर थाने में तैनात पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे ग्राम पंचायत अकौना के सरपंच पति और युवक कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष अनुराग सिंह को न केवल धमका रहे हैं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनी जेब में बताने का दंभ भर रहे हैं।

मेरी जांच मैं ही करूंगा, तो क्या विरोध में लिखूंगा?

वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी की हेकड़ी देखते ही बन रही है। वे अनुराग सिंह को नसीहत देते हुए कहते हैं कि देखो सीएम हेल्पलाइन बहुत दूर है.. भोपाल सेंटर है, राजधानी है। वहां आने-जाने में बहुत टाइम लगता है। काम हमको करना है… मेरी शिकायत आप प्राइम मिनिस्टरसे करो, वो घूम फिर कर मेरे पास आएगी। और उसकी जांच कौन करेगा? मैं ही करूंगा… मेरी जांच मैं स्वयं करूंगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी आगे कहता है, मान लीजिए कि आपकी शिकायत पर जब आपको ही लिखना है, तो क्या विरोध में लिखोगे? हमारे-आपके तालमेल बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन विरोध में तो कोई काम ही नहीं करेंगे।

CM हेल्पलाइन की शिकायत बनी विवाद की जड़

इस पूरे वाकये के पीछे की वजह एक पुरानी शिकायत है। ग्राम पंचायत अकौना की सरपंच श्रद्धा सिंह ने 28 अप्रैल 2025 को पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल की कार्यशैली को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि बीट प्रभारी नरेश सिंह इसी शिकायत को वापस लेने के लिए सरपंच पति पर लगातार दबाव बना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यह धौंस दिखाई।

पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद जहां पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं कोटर पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस का दावा है कि यह वीडियो एक साल पुराना है। इसे अभी वायरल करने के पीछे की वजह 'बदला' है। पुलिस के मुताबिक, 1 जनवरी को सरपंच पति अनुराग सिंह और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोटर थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी कार्रवाई से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए यह पुराना वीडियो अब वायरल किया गया है।

एडिशनल एसपी ने दिए जांच के आदेश

वहीं, एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान बताया कि पुलिसकर्मी का वीडियो संज्ञान में आया है। हमने प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

