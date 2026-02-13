MP: जबलपुर में सरेराह वर्दीधारी पुलिसकर्मी संग गाली-गलौज और मारपीट, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरेराह वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दो युवक एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और चप्पल से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस घटना के दौरान सड़क पर चलते राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने बीच-बचाव का भी प्रयास किया। हालांकि विवाद की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। बताया जा रहा जिस वर्दीधारी पुलिसकर्मी से मारपीट की गई वह कोर्ट में तैनात है। वहीं पिटाई करने वाले दोनों युवक कोर्ट में ही काम करने वाली एक महिला के परिजन बताए जा रहे है। पुलिस इस मामले में जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर की पूछताछ जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के सिविक सेंटर में गुरुवार उस समय हड़कंप मच गया, जब एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी की दो युवकों ने सरेराह कथित तौर पर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार, विवाद अचानक बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई, आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया और मामले की सूचना पुलिस की दी गई। सूचना मिलते ही अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और संबंधित पक्षों को ओमती थाने ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि संबंधित पुलिसकर्मी किस थाने या यूनिट में पदस्थ है और विवाद की वास्तविक वजह क्या थी।

ओमती थाना के एसआई श्रीराम सनोदिया ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

घटना पर क्या बोले पुलिस अधिकारी सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि कॉन्स्टेबल का नाम रंजीत कौरव है, जो कोर्ट में तैनात है। वहीं, मारपीट के आरोपी कोर्ट में काम करने वाली एक महिला के परिजन हैं। महिला और कॉन्स्टेबल किसी काम के सिलसिले में एक ही जगह पर मौजूद थे। इसी बात को लेकर महिला के परिजन और कॉन्स्टेबल के बीच विवाद हुआ। मारपीट करने वाले दोनों युवक सिवनी जिले के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।