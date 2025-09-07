MP में थाना प्रभारी की लाश बरामद, शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हो गए थे 3 पुलिसकर्मी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हुए तीन पुलिसकर्मियों में से थान प्रभारी अशोक शर्मा की लाश मिल गई है। तीनों पुलिसकर्मी शनिवार को एक लड़की के लापता होने के मामले में जांच करने उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी कार पुल से नदी में गिर गई थी।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हुए तीन पुलिसकर्मियों में से थान प्रभारी अशोक शर्मा की लाश मिल गई है। एक और लाश भी मिली है, जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें कॉन्स्टेबल आरती पाल की तलाश कर रही हैं। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है।

बड़नगर के बड़े पुल के पास तैनात एएसआई लोकेश सिंह तोमर ने सूचना दी थी कि सफेद रंग की एक कार पुल पर पहुंचते ही असंतुलित होकर नदी में गिर गई थी। सूचना मिलते ही एसपी प्रदीप शर्मा, निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा, अपर आयुक्त संतोष टैगोर, एसडीईआरएफ, होमगार्ड, नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

तीनों पुलिसकर्मी शनिवार को एक लड़की के लापता होने के मामले में जांच करने उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी कार पुल से अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी। रविवार सुबह 8 बजे के करीब उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा की डेडबॉडी स्पॉट से 4 किलोमीटर दूर मिली।

नदी से एक और शव मिला है। पहचान की जा रही है कि वह एसआई मदनलाल निमामा का है या किसी और का। यह शव करीब साढ़े 11 बजे घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर सुलियाखेड़ी में मिला। तीसरी पुलिसकर्मी 41 साल की कांस्टेबल आरती है। 6 माह पहले ही उनके भाई की मौत हो गई थी। सीएसपी दीपिका शिंदे,टीआई विवेक कनोड़िया,टीआई करण खोवाल,चौकी प्रभारी जयंत डामोर सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद हैं।

उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा द्वारा श्री गणेश जी विसर्जन को लेकर लोगों को अलर्ट करने के लिए एक संदेश दिया गया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लोगों को अलर्ट करने वाले थाना प्रभारी के साथ ही बहुत दुखद घटना घटित हो गई। फिलहाल अशोक शर्मा शव मिल चुका है। पुलिसकर्मी मदनलाल निनामा और महिला कांस्टेबल आरती पाल के शव की तलाश जारी है।

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जूना सोमवारिया की ओर से कार बड़नगर की ओर जा रही थी। कार ब्रिज के लेफ्ट साइड की ओर गिरी है। नदी पुल से करीब 12 फीट नीचे है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। नदी में पानी का बहाव अधिक होने से सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है।