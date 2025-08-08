Police raided hotel in Maihar, MP, several young men and women were found in objectionable condition MP में मैहर के होटल पर चल रहा था गलत काम, पुलिस छापे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक-युवतियां, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में मैहर के होटल पर चल रहा था गलत काम, पुलिस छापे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक-युवतियां

मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित प्रिंस होटल में पुलिस को संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गुरुवार को अचानक होटल पर दबिश दे दी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मैहर, मध्य प्रदेशFri, 8 Aug 2025 12:02 AM
मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर में गुरुवार को पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर वहां चल रही अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यह कार्रवाई स्टेशन रोड पर स्थित प्रिंस होटल पर की, जहां छापा मारकर पुलिस ने करीब आधा दर्जन युवक-युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। इनमें कुछ के नाबालिग होने की भी सूचना मिली है। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मच गया।

मैहर पुलिस ने यह कार्रवाई पिछले काफी समय से मिल रही उन शिकायतों के बाद की, जिसमें उसे प्रिंस होटल में संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गुरुवार को अचानक होटल पर दबिश दे दी। जब पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली, तो वहां अलग-अलग कमरों से करीब छह युवक-युवतियां मिले।

बिना ID प्रूफ लेकर दिए जा रहे थे कमरे

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होटल प्रबंधन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैध पहचान पत्र के लिए, सिर्फ रजिस्टर में नाम दर्ज कर युवक-युवतियों को कमरे किराए पर दिए जा रहे थे। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर होटल में अनैतिक कामों को अंजाम दिया जा रहा था। छापे के बाद पुलिस मौके पर मिले सभी युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

परिजनों को बुलाकर दी समझाइश

पुलिस ने होटल में मिले सभी लड़के-लड़कियों से पूछताछ के बाद उनके परिजनों को थाने बुलाया। साथ ही युवक-युवतियों और उनके अभिभावकों को कड़ी समझाइश देते हुए, भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी देकर उन्हें सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस होटल में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।

