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होटल में पुलिस का छापा, कूदकर भागने लगे; 4 युवतियों और 1 युवक को दबोचा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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होटल में पुलिस ने अचानक छापेमारी की तो अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान युवक कूदकर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने 4 युवतियों और 1 युवक को दबोच लिया।

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पुलिस की अचानक एंट्री के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई।

मुरैना में होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सीएसपी दीपाली चंदौलिया के नेतृत्व में सैयद नहर के पास स्थित होटल कृष्णा पैलेस में छापामार कार्रवाई की।

पुलिस की दबिश के दौरान होटल से चार युवतियों और एक युवक को पकड़ा गया है। वहीं, कुछ युवक पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही होटल से कूदकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद होटल संचालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को होटल कृष्णा पैलेस में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम होटल पहुंची और अचानक दबिश दी।

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पुलिस को देखते ही मच गई अफरा-तफरा

पुलिस की टीम को देखते ही होटल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से चार युवतियों और एक युवक को पकड़ लिया। वहीं, कुछ युवक पुलिस से बचने के लिए होटल से कूदकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

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युवक और युवतियों से की जा रही पूछताछ

बताया जा रहा है कि पुलिस को होटल में कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक और चारों युवतियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही होटल के संचालक और वहां आने-जाने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

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मामले की गहन जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि होटल में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थीं और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। कार्रवाई के बाद होटल में पुलिस की जांच जारी है। फरार युवकों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद होटल संचालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Mohit

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