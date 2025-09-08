MP के होटल में कांस्टेबल की बर्थडे पार्टी, बार डांसर को देख बहक गए दरोगा, अश्लील वीडियो वायरल

एमपी के दतिया में पुलिस अधिकारियों की काली करतूत सामने आई है। कांस्टेबल की बर्थडे पार्टी में दरोगा जी बार डांसर को देख बहक गए और जमकर डांस किया। अश्लील डांस अब वायरल है।

मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस अधिकारियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। सिविल लाइन थाने में एएसआई एक होटल में कांस्टेबल की बर्थडे पार्टी के दौरान बार डांसर्स संग अश्लील हरकतें करते नजर आए। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सूरज वर्मा ने एएसआई और एक कॉन्स्टेबल को तत्काल सस्पेंड कर दिया है।

दतिया के सिविल लाइन थाने में पदस्थ एक एएसआई का बार डांसर्स के साथ अश्लील डांस वीडियो सामने आया है। वीडियो में एएसआई संजीव गौड़ दो महिलाओं के साथ फिल्मी गानों पर अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं।

होटल में रखी गई थी बर्थडे पार्टी दरअसल 2 सितंबर को सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक राहुल बौद्ध की बर्थडे पार्टी एक होटल में रखी गई थी। इस दौरान 2 बार डांसर्स को भी बुलाया गया था। सामने आए वीडियो में एएसआई संजीव गौड़ और कुछ अन्य युवक दोनों महिलाओं के साथ फिल्मी गानों पर डांस करते हुए अश्लील हरकतें करते दिखे।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया। दतिया एसपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को सस्पेंड कर दिया है। एसपी सूरज वर्मा ने कहा पुलिस विभाग की छवि खराब करने वाले किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।