दतिया हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस का ऐक्शन, 27 नामजद समेत 200 पर FIR; देखें लिस्ट
नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद मध्य प्रदेश के दतिया में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। 27 नामजद समेत 200 लोगों पर एफआईआर की गई है। पुलिस ने नामजद लोगों की लिस्ट भी जारी की है।
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। शुक्रवार शाम से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 5000 समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर 11 घंटे से अधिक समय तक जाम लगाए रखा। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ टकराव के बाद हालात बिगड़ गए। अब पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस पर किया गया था पथराव
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने एसपी, कलेक्टर सहित पुलिस बल पर पथराव किया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं प्रदर्शन में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले पुलिस की ओर से पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हुई।
ये हुए थे घायल
पुलिस के अनुसार हिंसा में एसपी मयूर खंडेलवाल,एसडीओपी पूनमचंद यादव, इंदरगढ़ टीआई नरेंद्र सिंह राजपूत सहित आठ से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने भी अपने ऊपर पथराव होने की पुष्टि की है।वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि घटना में जिला महामंत्री भूरे चौधरी, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष सुमित यादव, राजीव सेन सहित कुछ महिला कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं।
पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गईं
पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों को पलट दिया। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके वाहनों में तोड़फोड़ की। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर शांति भंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं।
27 नामजद समेत 200 पर एफआईआर
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत 27 नामजद नेताओं और 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नामजद आरोपियों में जिला महामंत्री भूरे चौधरी, पार्षद अक्कू दुबे, बृजेश दुबे, अनूप यादव, जिला मंत्री भानु ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजू गुगोरिया, जनपद उपाध्यक्ष प्रशांत डांगी, जनपद सदस्य लला रजक, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, विजय झंडा गुरु, भाजयुमो नेता आकाश भार्गव, लवकुश गुर्जर, सुनील दुबे (किसान नेता) सहित अन्य शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ को नजरबंद किया गया है।
घटना के बाद भाजपा नेतृत्व ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा को साथ लेकर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं और संगठन में स्थिति सामान्य होने का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के कुछ पदाधिकारी इस विवाद का शीघ्र समाधान कर आगे बढ़ने के पक्ष में हैं, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी टिकट वितरण में हुई उपेक्षा को लेकर अब भी असंतुष्ट हैं। ऐसे में दतिया उपचुनाव से पहले भाजपा के भीतर की नाराजगी पूरी तरह खत्म होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर