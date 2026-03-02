Hindustan Hindi News
जिस चोर को पुलिस ने पकड़ा था, उसी के कंधे पर बैठकर थाने के टीआई साहब ने काटा केक

Mar 02, 2026 02:25 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
वीडियो में माला पहनाकर स्वागत, केक कटिंग और ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न साफ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान लवकुश शर्मा टीआई को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता दिखता है और खुद भी नाचता नजर आता है।

आगे चोर, पीछे पुलिस...कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन जौरा में नजारा बिल्कुल उल्टा दिखा। यहां एक वायरल वीडियो में जौरा थाने के टीआई दर्शन शुक्ला कथित बाइक चोर गिरोह के सरगना लवकुश शर्मा के कंधों पर बैठकर जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को थाना परिसर में टीआई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। वीडियो में माला पहनाकर स्वागत, केक कटिंग और ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न साफ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान लवकुश शर्मा टीआई को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता दिखता है और खुद भी नाचता नजर आता है।

गौरतलब है कि 12 जून 2025 को कोतवाली पुलिस ने लवकुश शर्मा को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर करीब 13 लाख रुपए कीमत की 18 बाइक चोरी की थीं। अब यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों से नजदीकियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बिजलीकर्मियों को पीट दिया था

वहीं जमानत पर बाहर आने के बाद 12 जनवरी 2026 को लवकुश और उसके साथियों ने गांव में अवैध विद्युत पंप कनेक्शन काटने आए एई पुष्पेंद्र यादव और अन्य बिजलीकर्मियों को पीट दिया था। उस पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला भी दर्ज हुआ था। इस केस की कार्रवाई भी टीआई दर्शन लाल शुक्ला के निर्देश पर हुई थी। जब इस वीडियो पर जौरा थाना प्रभारी टीआई दर्शन लाल शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भीड़ के बीच कौन कब आ गया, उन्हें पता ही नहीं चला।

कंधे पर उठाने वाला व्यक्ति मुखबिर?

उन्होंने कहा कि कंधे पर उठाने वाला व्यक्ति उनके थाने का मुखबिर है और उसने कुछ मामलों में सूचना देकर काम भी करवाया है। टीआई के मुताबिक, वे स्टाफ से कहते रहे कि लवकुश ने खबर दी है, उससे संपर्क कर कार्रवाई की जाए। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह बाइक चोरी के मामलों में आरोपी है।

