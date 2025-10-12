10 हजार रुपए मांग रहे थे, ना देने पर पुलिसवालों ने मार डाला; भोपाल में छात्र की मौत पर बड़ा खुलासा

भोपाल में इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर बड़ा खुलासा सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिसवाले छात्रों की पार्टी में पहुंच गए और उनसे 10 हजार रुपए मांगने लगे। पैसे ना मिलने पर इतना पीटा कि छात्र की मौत हो गई।

गुरुवार को भोपाल में एक छात्र को 2 पुलिसवालों ने मिलकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उदित नौकरी मिलने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बीयर पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान दो पुलिसवाले पार्टी में पहुंच गए। पुलिसवालों ने उदित और उसके दोस्तों से 10 हजार रुपए की मांग की। जब उदित ने पुलिसवालों से बहस की तो, पुलिसवालों ने उदित के कपड़े उतारकर पीटा। पुलिसवालों की पिटाई के कारण उदित के अंदरूनी अंगों में चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

परिवार ने लगाई न्याय की गुहार इस मामले के बाद से छात्र का परिवार सदमे में है। परिवार ने अपने बेटे की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए छात्र के परिजनों ने बताया कि उदित ने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद घर आने का फैसला किया था। इस दौरान वो नौकरी मिलने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री और सर्टिफिकेट लेने के लिए सीहोर गया था। वहां से लौटने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ नौकरी मिलने का जश्न मना रहा था। जश्न के दौरान पुलिसवालों ने पार्टी में धावा बोल दिया। इस दौरान पुलिसवालों ने उनसे 10 हजार रुपए मांगे। इस दौरान उदित की पुलिसवालों से बहस हो गई। बहस के बाद पुलिसवालों ने उदित को कपड़े उतारकर पीटा। पिटाई इतनी ज्यादा हुई थि कि कुछ देर के बाद ही उदित की मौत हो गई।

इस मामले के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों कॉन्स्टेबल ने पिटाई से पहले उदित के कपड़े उतारे और उसकी बाद लाठी से खूब पिटाई की। उदित के दोस्तों ने बताया कि पुलिसवालों की पिटाई के कुछ देर बाद ही उदित को उल्टी होने लगी। उल्टी होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एम्स रेफर कर दिया। एम्स में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।