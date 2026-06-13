Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी को वीडियो कॉल कर फंदे से झूल गया MP पुलिस का कॉन्स्टेबल, सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक पुलिस कॉन्स्टेबल राघवेंद्र तोमर ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल के दौरान सरकारी क्वार्टर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। वो मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले थे और अनुकंपा नियुक्ति पर भर्ती हुए थे।

पत्नी को वीडियो कॉल कर फंदे से झूल गया MP पुलिस का कॉन्स्टेबल, सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के डबरा सिटी थाने में तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने शुक्रवार देर रात अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डबरा एसडीओपी सौरभ कुमार ने कॉन्स्टेबल द्वारा सुसाइड किए जाने की पुष्टि की है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक साल से डबरा सिटी थाने में तैनात थे राघवेंद्र

मृतक कॉन्स्टेबल की पहचान मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले राघवेंद्र तोमर के रूप में हुई है। वो मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल थे और पिछले करीब एक साल से डबरा के सिटी थाने में तैनात थे। वे थाना बिल्डिंग के ठीक पीछे बने सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र तोमर को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और उनके दो बच्चे भी हैं।

11 बजे पत्नी को की थी वीडियो कॉल

जानकारी के मुताबिक, कॉन्स्टेबल राघवेंद्र तोमर शुक्रवार रात तकरीबन 11 बजे अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और तभी पत्नी के सामने ही वो फांसी के फंदे पर झूल गए। पत्नी ने तुरंत अपने देवर मानवेंद्र उर्फ मोनू को यह बात बताई। इसके बाद देवर ने डबरा सिटी थाने में तैनात राघवेंद्र के साथी कॉन्स्टेबल को इस मामले की जानकारी दी। साथी कॉन्स्टेबल जब राघवेंद्र के कमरे पर पहुंचा तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला।

रात में ही सरकारी क्वार्टर पहुंच गए परिजन और अफसर

इस घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर ग्वालियर से डबरा पहुंचे। एसडीओपी सौरभ कुमार, सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा, देहात थाना प्रभारी आशिफ मिर्जा बेग सिटी थाने पहुंच गए। देर रात 12 बजे के बाद लगभग परिवार के लोग भी डबरा पहुंचे परिवार और फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति में शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

भाई ने साथी कॉन्स्टेबल को दी जानकारी

यह घटना देर शुक्रवार रात तब सामने आई जब राघवेंद्र के भाई मोनू ने अपनी भाभी के बताने के बाद राघवेंद्र को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद मोनू ने डबरा थाने में ही तैनात दूसरे कॉन्स्टेबल मिंटू परिहार को फोन कर जानकारी दी। मिंटू परिहार जब सरकारी क्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने राघवेंद्र को फांसी के फंदे पर लटका देखा।इसकी जानकारी तुरंत एसडीओपी सौरभ कुमार को दी गई, जो फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। कॉन्स्टेबल ने सरकारी क्वार्टर के गेट के ऊपर लगे कुंदे से रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी की थी। इस मामले की सूचना पुलिस कप्तान को भी दे दी गई है।

सुसाइड की वजह अभी स्पष्ट नहीं : एडिशनल एसपी

एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर का कहना है कि कॉन्स्टेबल ने अपने कमरे में सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उसने वीडियो कॉल पर पत्नी से बात की थी, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी लगी। शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद उसे परिजनों की सुपुर्दगी में दिया जाएगा।

रिपोर्ट - अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।