दिवाली पर गरीब के पैसे चोरी होने पर भावुक हुई MP पुलिस, ऐसे लौटाई खोई खुशी
संक्षेप: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में एक आदिवासी दंपती की खून-पसीने की कमाई चोरी हो जाने पर पुलिस भावुक हो गई। ऐन दीपावली के मौके पर खाली हाथ दंपती और बच्चों की झोली पुलिसवालों ने अपनी ओर से उपहार, मिठाई और 20 हजार रुपए से भर दी।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिवाली पर पुलिस का बड़ा भावुक करने वाला मानवीय चेहरा देखने को मिला। बड़वानी जिले के सेंधवा में एक आदिवासी दंपती की खून-पसीने की कमाई चोरी हो जाने पर पुलिस भावुक हो गई। ऐन दीपावली के मौके पर खाली हाथ दंपती और बच्चों की झोली पुलिसवालों ने अपनी ओर से उपहार, मिठाई और 20 हजार रुपए से भर दी।
सेंधवा तहसील के पिसनावल निवासी 30 वर्षीय धूलसिंह जाधव महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी करने गया था। करीब 3 महीने बाद वह दीपावली मनाने अपने घर लौटा था। उसने 3 महीने में कमाए हुए करीबन 52 हजार रुपये अपनी पत्नी संगीता को रखने के लिए कहा था।
जब वह 19 अक्टूबर को सेंधवा के बाजार में दिवाली की खरीदारी कर रहा था, तब अचानक किसी ने उसकी पत्नी के पास रखे हुए रुपए भीड़ में चुरा लिए। तीन महीने की कमाई एक झटके में चले जाने पर वह काफी दुखी था और इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचा। सेंधवा शहर थाने में उसकी फरियाद सुनी गई और मामला दर्ज किया गया।
उसकी कहानी सुन सेंधवा के एसडीओपी अजय वाघमारे और सेंधवा शहर थाना भारी बलजीत सिंह बिसेन भी भावुक हो गए और उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने धूल सिंह और उसके परिवार को मिठाई पटाखे और नकद 20000 रुपये की सहयोग राशि दी, ताकि वह अपना त्योहार परिवार के साथ हंसी-खुशी मना सके।
सेंधवा शहर थाने के सब-इंस्पेक्टर संतोष पाटीदार ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से दो महिलाएं चिन्हित हुई हैं, जो चतुराई से उस आदिवासी महिला संगीता के पैसे निकाल रही हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही दोनों आरोपी महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में होंगी।