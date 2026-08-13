Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिन पर भरोसा कर दी थी लिफ्ट, उन्हीं ने गला रेतकर ले ली जान; इंदौर में चौंकाने वाले मामले का खुलासा

By Sourabh Jain
एएनआई, इंदौर, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले उसने दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। घटनाक्रम की पुष्टि होने और पूरी टाइमलाइन के मेल खाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना के समय लूटा गया सामान भी उनसे बरामद किया गया।

MP: Police arrest two accused in 11-yr-old blind murder case of minor student in Indore
इंदौर में नाबालिग छात्र की हत्या के 11 साल पुराने मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने 11 साल पुराने एक अंधे कत्ल (बिना सुराग वाला मर्डर) की गुत्थी को सुलझाते हुए नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में शामिल तीन में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने वारदात की बहुत ही चौंकाने वाली वजह बताई है। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने मृतक से लिफ्ट ली थी, इसी दौरान उनकी नजर उसकी चांदी की चेन और उसमें लगे सोने के लॉकेट पर पड़ी। जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर उसे मार डाला।

पुलिस ने बताया कि इस वारदात को अकील, आरिफ और परवेज नाम के तीन आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार इनमें से अकील एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ करीब 14 FIR दर्ज हैं, जबकि आरिफ के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है।

अप्रैल 2015 में हुई थी नाबालिग की हत्या

मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP, जोन 2) अमन सिंह राठौर ने ANI को बताया कि खजराना पुलिस टीम ने 11 साल पहले मारे गए 17 साल के लड़के की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि कई सालों तक बिना किसी सफलता के जांच चलने के बाद, इस मामले को बंद कर दिया गया था।

‘ऑपरेशन उजागर’ के तहत मिली सफलता

वारदात के बारे में बताते हुए राठौर ने कहा, 'अप्रैल 2015 में 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उस समय IPC की धाराओं 363 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कई सालों तक जांच चली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली और मामला बंद कर दिया गया। 2019 में 'ऑपरेशन उजागर' के तहत इंदौर में कई 'ब्लाइंड मर्डर' मामलों को फिर से खोला गया और तब से इस मामले की जांच चल रही थी।'

खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोचा

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई को खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस को भरोसेमंद मुखबिरों से जानकारी मिली कि अकील, आरिफ और परवेज नाम के तीन आरोपी इस वारदात में शामिल थे। जिसके बाद अकील और आरिफ को पुलिस ने धर दबोचा। जबकि तीसरे आरोपी परवेज की मौत के बारे में DCP ने कहा कि उसकी मौत हो गई थी और जांच में पता चला कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उन्होंने कहा कि मामले में कोई अन्य पहलू सामने नहीं आया है।

साथ बैठकर खाना खाया, फिर गला रेत दिया

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस के सामने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए कहा कि हमने ने मृतक से लिफ्ट ली थी। इसके बाद, हम तीनों साथ में बैठे और साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान उनकी नजर लिफ्ट देने वाले के गले पर गई। मृतक ने चांदी की चेन और सोने का लॉकेट पहना हुआ था।

इसके बाद दोनों आरोपियों ने उससे वह चेन और लॉकेट मांगा, लेकिन जब उसने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर उसे मार डाला। साथ ही मृतक की बाइक में भी आग लगाकर उसे जला दिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लालच में आकर यह अपराध किया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।