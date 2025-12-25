115 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग, खो बैठा आंखों की रोशनी; जहरीले कफ सिरप के शिकार मासूम की कहानी

संक्षेप: छिंदवाड़ा जिले के जटाछपर गांव का रहने वाला 5 साल का कुनाल यादववंशी 115 दिनों तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया है। उसकी वापसी ने उस घर में फिर से आवाज और उम्मीद तो लौटा दी है, लेकिन इस जंग की कीमत बेहद भारी रही- कुनाल अब देख नहीं सकता।

मध्य प्रदेश में जहरीली खांसी वाला सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत के बाद सामने आई यह कहानी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। छिंदवाड़ा जिले के जटाछपर गांव का रहने वाला 5 साल का कुनाल यादववंशी 115 दिनों तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया है। उसकी वापसी ने उस घर में फिर से आवाज और उम्मीद तो लौटा दी है, लेकिन इस जंग की कीमत बेहद भारी रही- कुनाल अब देख नहीं सकता।

कुनाल उन बच्चों में शामिल था, जो खांसी की दवा ‘कोल्ड्रिफ’ पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इस जहरीली दवा ने प्रदेश में 24 परिवारों से उनके बच्चे छीन लिए। 24 अगस्त को हल्का बुखार आने पर कुनाल के परिजन उसे स्थानीय डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाओं के साथ यही कफ सिरप लिख दिया। लेकिन दवा लेने के कुछ ही समय बाद कुनाल की हालत तेजी से बिगड़ने लगी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में सामने आया कि सिरप के जहरीले असर ने उसकी दोनों किडनियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, जिससे उसे एक्यूट किडनी फेल्योर हो गया। हालत गंभीर होने पर 30 अगस्त को उसे नागपुर रेफर किया गया। अगले दिन पिता टिक्कू यादववंशी उसे नागपुर लेकर पहुंचे, जहां उसे कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें AIIMS नागपुर भी शामिल है।

करीब डेढ़ महीने तक मासूम को रोजाना डायलिसिस से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने परिवार को साफ शब्दों में बता दिया था कि जिंदा बचने की संभावना बेहद कम है। हर दिन परिवार को यही डर सताता रहा कि कहीं यह आखिरी दिन न हो।

लेकिन कुनाल ने हार नहीं मानी। 115 दिनों की लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली और वह अपने गांव लौट सका। हालांकि, जहरीले सिरप का असर उसकी आंखों पर भी पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक, आंखों का तरल सूख जाने से उसकी रोशनी चली गई, वहीं जहर के न्यूरोलॉजिकल असर के कारण उसे चलने-फिरने में भी परेशानी हो रही है।