Hindustan Hindi News
बुधवार को MP के दौरे पर रहेंगे PM मोदी, अपने बर्थडे पर युवाओं, किसानों व महिलाओं को देंगे इतनी सौगात

प्रधानमंत्री मोदी के '5-F' विजन के अनुरूप पीएम मित्र पार्क 'फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन की संपूर्ण वैल्यू चैन बनाएगा। किसानों से प्राप्त कच्चे कपास से उद्योगों में धागा बनेगा, वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे और यही उत्पाद विदेशों तक जाएंगे।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेशTue, 16 Sep 2025 04:08 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को अपने जन्मदिवस पर मध्यप्रदेश के धार जिले के ग्राम भैंसोला आएंगे। प्रधानमंत्री यहां 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण' अभियान और 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे। साथ ही देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक बगिया मां के नाम के अभियान में समूह की महिला को पौधे भेंट करेंगे, साथ ही सिकल सेल स्क्रीनिंग के 1 करोड़वें कार्ड का वितरण करेंगे। इस मौके पर सुमन-सखी चैटबॉट की लॉन्चिंग होगी, साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खातों में राशि का ट्रांसफर भी किया जाएगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे।

क्या है 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान'

यह अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह अभियान इस आधार पर चलाया जा रहा है कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। ऐसे में इस अभियान का मकसद महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता लाना और स्वास्थ्य शिविरों व स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक सेवाओं की आपूर्ति करना है। दोनों विभागों द्वारा संचालित होने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे वे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस अभियान में महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच भी होगी, साथ में एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक-धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समग्र और समन्वित तरीके से पूरा किया जा सके।

पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास

अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी करेंगे, जिसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा। लगभग 2158 एकड़ में विकसित होने वाला पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यहां 20 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की पुख्ता आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले यूनिट्स जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं इसे केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि आदर्श औद्योगिक नगर का रूप देती हैं।

पीएम मित्र पार्क में देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों ने भरोसा जताते हुए अब तक 23 हजार 146 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। यह निवेश उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही वस्त्र क्षेत्र के बड़े संगठनों और उद्योग समूहों ने भी यहां निवेश करने की इच्छा जताई है। इससे न केवल प्रदेश को औद्योगिक लाभ मिलेगा, बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा। धार से तैयार वस्त्र और परिधान अब सीधे ग्लोबल मार्केट में पहुंचेंगे, जल्दी ही मध्यप्रदेश की पहचान अब टैक्सटाइल-हब के रूप में होने लगेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के '5-F' विजन के अनुरूप यह पार्क 'फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन की संपूर्ण वैल्यू चैन बनाएगा। किसानों से प्राप्त कच्चा कपास से उद्योगों में धागा बनेगा, वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे और यही उत्पाद विदेशों तक जाएंगे। इस तरह पूरी वैल्यू चैन एक ही स्थान पर पूरी होगी। यही इस पार्क की विशिष्टता होगी और अन्य पार्कों के ‍लिए आदर्श बनेगी। 'पीएम मित्र पार्क' से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसमें एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल होंगे। कपास आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को उनकी फसल का दोगुना मूल्य मिलेगा। यह अवसर केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव तक आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और स्थानीय बाजारों से लेकर निर्यात तक नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

'आदि सेवा पर्व' का करेंगे शुभारंभ

इस मौके पर पीएम आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 'आदि सेवा पर्व' की शुरुआत भी करेंगे, जो कि जनजातीय गौरव और राष्ट्र निर्माण के संगम का प्रतीक पर्व होगा। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी। हर गतिविधि के केन्द्र में सेवा का भाव और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा। इस अभियान में 'ट्रायबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्रायबल विलेज विज़न 2030' पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए विकास का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

महिलाओं के बीच बांटेंगे पौधा

पर्यावरण सुधार के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे 'एक बगिया मां के नाम' अभियान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला स्व-सहायता समूह की एक महिला को पौधा भेंट करेंगे। मध्यप्रदेश में अब तक 10 हजार 162 महिलाओं को मां की बगिया तैयार करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। समूह की महिलाओं को पौधों की सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

'सुमन सखी चैटबॉट' की लॉन्चिंग

प्रधानमंत्री मोदी 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए 'सुमन सखी चैटबॉट' लांच करेंगे। इससे ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की गर्भवती महिलाओं को समय पर सही जानकारी और आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी।

सिकल सेल स्क्रीनिंग के एक करोड़वें कार्ड का वितरण

प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं काउंसिलिंग के एक करोड़वें कार्ड का वितरण करेंगे। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। यह केवल एक कार्ड का वितरण नहीं, बल्कि सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई का प्रतीक है। मध्यप्रदेश सिकल सेल उन्मूलन अभियान में देश में रोल मॉडल बनकर उभरा है।

'प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना' की राशि का होगा अंतरण

'प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना' मातृत्व के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से देश भर की पात्र महिलाओं के खातों में योजना की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश की लगभग एक लाख माताएं-बहनें इस योजना से लाभान्वित होंगी।

