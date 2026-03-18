इंदौर आग पर PM मोदी, CM मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान
Indore Fire: इंदौर में ईवी चार्जिंग के दौरान हुए भीषण अग्निकांड में आठ लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजारे रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है।
Indore Fire: इंदौर में ईवी चार्जिंग के दौरान हुए भीषण अग्निकांड में आठ लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजारे रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की बात कही और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
पीएम मोदी ने एक्स ट्वीट में लिखा- “मध्य प्रदेश के इंदौर में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। PMNRF से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”
सीएम मोहन यादव की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया- “इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”
यह दर्दनाक हादसा इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में हुआ, जहां एक तीन मंजिला मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते समय अचानक धमाका हो गया। इसके बाद लगी आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि एक ही परिवार के दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, चार्जिंग प्वाइंट में हुए धमाके के बाद कार में आग लगी, जो तेजी से मकान तक फैल गई। घर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में भी धमाके हुए, जिससे आग और भड़क गई। इस दौरान घर में फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।
हादसे में कुछ लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि आठ लोगों के शव बरामद किए गए हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने ईवी चार्जिंग को लेकर सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के संकेत दिए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें