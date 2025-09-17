एक बेटे के नाते आपसे; PM मोदी ने जन्मदिन पर MP की महिलाओं से मांग ली खास चीज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंचे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने महिलाओं से एक खास चीज मांग ली। मोदी ने कहा कि मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंचे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने महिलाओं से एक खास चीज मांग ली या कहें कि पीएम ने महिलाओं को जन्मदिन पर तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने एमपी की महिलाओं से प्रदेश के हेल्थ कैंप में जाकर जांच कराने का आग्रह किया है। पीएम ने महिलाओं से कहा कि इतना तो मैं आपसे मांग सकता हूं न? इसपर महिलाओं ने भी जोश में हाथ ऊपर कर पीएम की बात पर सहमति जताई। मोदी ने बताया कि ये सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होगा और यह बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होगा।

