एक बेटे के नाते आपसे; PM मोदी ने जन्मदिन पर MP की महिलाओं से मांग ली खास चीज

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धारWed, 17 Sep 2025 01:02 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंचे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने महिलाओं से एक खास चीज मांग ली या कहें कि पीएम ने महिलाओं को जन्मदिन पर तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने एमपी की महिलाओं से प्रदेश के हेल्थ कैंप में जाकर जांच कराने का आग्रह किया है। पीएम ने महिलाओं से कहा कि इतना तो मैं आपसे मांग सकता हूं न? इसपर महिलाओं ने भी जोश में हाथ ऊपर कर पीएम की बात पर सहमति जताई। मोदी ने बताया कि ये सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होगा और यह बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होगा।

धार में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं। आप वो चीज दोगे न? दोनों हाथ ऊपर कर बताइए। मोदी ने कहा कि एक बेटे,एक भाई के नाते इतना तो आपसे मांग ही सकता हूं न? कार्यक्रम में पधारी महिलाओं ने भी जोश के साथ दोनों हाथ ऊपर कर अपनी रजामंदी दी। मोदी ने इसके बाद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी महिलाएं स्वास्थ्य कैंप जरूर जाएं और अपनी जांच कराएं। जांच चाहे जितनी भी महंगी क्यों न हो,आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा और आपका सारा चेकअप मुफ्त में होगा। मोदी ने आगे कहा कि यही नहीं, जांच भी मुप्त होगी और दवाई भी फ्री होगी।

पीएम ने आगे कहा कि आपके उत्तम स्वास्थ्य से ज्यादा सरकारी तिजोरी की कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है। माताओं-बहनों के लिए है। आगे के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच बहुत काम आएगा। ये अभियान से आज से शुरू होकर विजयादशमी के दिन तक चलेगा। मोदी ने महिलाओं से कहा कि आप लोग घर-परिवार के काम में लगी रहती हैं,थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए, लाखों कैंप लगने वाले हैं। कई लोग आज से ही ज्यादा संख्या में पहुंचकर जांच करवाने लगे हैं। मोदी ने कहा कि आप लोग इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि मोदी धार आया था, आपका बेटा धार आया था, आपका भाई धार आया था और उसने आकर हमें जांच कराने को कह गया है। मोदी ने आगे कहा कि हमें संकल्प लेना है कि कोई मां-बेटी-बहन छूटने न पाए।

