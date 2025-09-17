हर दुकान पर बोर्ड लगाइए; पीएम मोदी की बर्थडे पर क्या अपील

पीएम मोदी ने ग्राहकों और व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने की अपील करते हुए बताया कि इससे देश को क्या फायदे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर दुकान पर बोर्ड लगाना चाहिए कि- गर्व से कहो, यह स्वदेशी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों से पहले एक बार फिर देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ग्राहकों और व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने की अपील करते हुए बताया कि इससे देश को क्या फायदे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर दुकान पर बोर्ड लगाना चाहिए कि- गर्व से कहो, यह स्वदेशी है।

पीएम मोदी ने कहा, 'यह समय त्योहारों का है। इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी खरीदें वह देश में बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी ना किसी हिन्दुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें हिन्दुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। मैं व्यापारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी देश के लिए मेरा साथ दें। मैं देश के लिए मदद चाहता हूं क्योंकि मुझे 2027 तक विकसित भारत बनाना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है।'

पीएम मोदी ने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील करते हुए कहा कि सभी छोटे मोटे व्यापारी भाई-बहन आप जो भी बेचें वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। यह तब होगा जब हम देश में बनी चीज पर गर्व करेंगे। यह तब होगा जब हम छोटी से छोटी चीज खरीदें, बच्चों के लिए खिलौने, दीवाली की मूर्ति, घर को सजाने वाले सामान या टीवी फ्रिज चैसी चीजें हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या यह देश में बना है। इसमें देशवासियों के पसीने की सुगंध है या नहीं।

पीएम ने स्वदेशी खरीद के फायदे गिनाते हुए कहा, 'जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो पैसा देश में रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है। मध्यम वर्ग के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहुत धन की जरूरत होती है, यह हम छोटी-छोटी चीजें करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो रोजगार पैदा होता है।'