pm modi appeals to shopkeepers and customers before festivals हर दुकान पर बोर्ड लगाइए; पीएम मोदी की बर्थडे पर क्या अपील, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़pm modi appeals to shopkeepers and customers before festivals

हर दुकान पर बोर्ड लगाइए; पीएम मोदी की बर्थडे पर क्या अपील

पीएम मोदी ने ग्राहकों और व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने की अपील करते हुए बताया कि इससे देश को क्या फायदे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर दुकान पर बोर्ड लगाना चाहिए कि- गर्व से कहो, यह स्वदेशी है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, धारWed, 17 Sep 2025 01:39 PM
share Share
Follow Us on
हर दुकान पर बोर्ड लगाइए; पीएम मोदी की बर्थडे पर क्या अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों से पहले एक बार फिर देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ग्राहकों और व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने की अपील करते हुए बताया कि इससे देश को क्या फायदे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर दुकान पर बोर्ड लगाना चाहिए कि- गर्व से कहो, यह स्वदेशी है।

पीएम मोदी ने कहा, 'यह समय त्योहारों का है। इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी खरीदें वह देश में बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी ना किसी हिन्दुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें हिन्दुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। मैं व्यापारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी देश के लिए मेरा साथ दें। मैं देश के लिए मदद चाहता हूं क्योंकि मुझे 2027 तक विकसित भारत बनाना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है।'

पीएम मोदी ने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील करते हुए कहा कि सभी छोटे मोटे व्यापारी भाई-बहन आप जो भी बेचें वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। यह तब होगा जब हम देश में बनी चीज पर गर्व करेंगे। यह तब होगा जब हम छोटी से छोटी चीज खरीदें, बच्चों के लिए खिलौने, दीवाली की मूर्ति, घर को सजाने वाले सामान या टीवी फ्रिज चैसी चीजें हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या यह देश में बना है। इसमें देशवासियों के पसीने की सुगंध है या नहीं।

पीएम ने स्वदेशी खरीद के फायदे गिनाते हुए कहा, 'जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो पैसा देश में रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है। मध्यम वर्ग के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहुत धन की जरूरत होती है, यह हम छोटी-छोटी चीजें करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो रोजगार पैदा होता है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही हैं तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, मैं चाहता हूं कि हर दुकान पर लिखा होना चाहिए, राज्य सरकार से भी कहूंगा कि अभियान चलाइए, हर दुकान पर बोर्ड होना चाहिए- गर्व से कहो यह स्वदेशी है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रो कर...; जैश कमांडर के कबूलनामे पर क्या बोले पीएम मोदी
ये भी पढ़ें:क्या 80 करोड़ को राशन का जश्न है; PM मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर उद्धव सेना
PM Modi Narendra Modi
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|