Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़PM Modi Abused In Bihar Rally MP Man Said I am Not Accused

बिहार में PM मोदी को गाली देने का आरोप, MP के शख्स ने कहा- मैं वो नहीं हूं

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 02:10 PM
बिहार के दरभंगा में आोजित एक रैली में मं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से मां की गाली देने के मामले में अब मध्य प्रदेश के एक शख्स ने बड़ा दावा कर दिया है। नेक मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स ने कहा कि लोग उस पर पीएम मोदी को गाली देने का आरोप लगा रहे हैं। नेक मोहम्मद रिजवी बीजेपी समर्थक है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोग उन पर ही पीएम मोदी को गाली देने क का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिजवी ने इस दावों को खारिज कर दिया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवी ने कहा, उसका बिहार से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही वो कभी वहां गया है। मोहम्मद ने कहा, यह एक दुष्प्रचार अभियान है जिसका मकसद भाजपा को बदनाम करना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह यह पचा नहीं पा रही है कि मुसलमान भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी तस्वीरें हटाने के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैंने सोशल मीडिया से अपनी तस्वीरें हटाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

भूपेश बघेल ने लगाया साजिश का आरोप

इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा था कि भाजपा षड्यंत्रों में विश्वास रखती है और यह घटना भी एक साजिश हो सकती है। बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को मिली जनता की प्रतिक्रिया से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बौखला गई है और इसका सीधा जवाब देने में असमर्थ होने के कारण अब वह दूसरे हथकंडे अपना रही है।

बघेल ने कहा,किसी के द्वारा भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं करते। राहुल जी की यात्रा (बिहार में) को मिली प्रतिक्रिया से भाजपा बौखलाई हुई है। जिस मंच पर कथित टिप्पणी की गई, वहां न तो राहुल जी और न ही राजद नेता तेजस्वी यादव जी मौजूद थे। यहां तक कि हमारे गठबंधन के नेता भी वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में किसी ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों से पता चलता है कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भाजपा का सदस्य है और एक तस्वीर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी देखा गया है।

बघेल ने कहा,वे (भाजपा) बौखलाए हुए हैं। अब तक राहुल जी की यात्रा को मिली प्रतिक्रिया देखकर वे सदमे में थे और अब दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। वैसे, वे षड्यंत्रकारी हैं। वे गोडसे के अनुयायी और प्रशंसक हैं और षड्यंत्रों में विश्वास रखते हैं। इसलिए यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है।

