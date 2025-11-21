PM जन-धन खातों से 10 करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़, MP में गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने कई प्रधानमंत्री जन-धन खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने कई प्रधानमंत्री जनधन (पीएमजेडी) खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह ने अपराध की रकम ट्रांसफर करने के लिए एक मृत व्यक्ति के बैंक खाते का भी इस्तेमाल किया था।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि हाल ही में खेड़ी सवालीगढ़ के रहने वाले बिसराम इवने (40) 'नो-योर-कस्टमर’ (केवाईसी) प्रकिया को पूरा करने के लिए बैंक गए थे और अपने पीएमजेडी खाते में करीब दो करोड़ रुपये का लेन-देन देखकर हैरान रह गए।

एसपी ने बताया कि इवने ने इस संबंध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद साइबर सेल, बैतूल ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि जून 2025 से उनके खाते से करीब 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला कि जालसाजों ने उसी बैंक में बिसराम इवने, नर्मदा इवने, मुकेश उइके, नितेश उइके, राजेश बर्डे, अमोल और चंदन के अकाउंट से 9,84,95,212 रुपये निकाल लिए।

उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया कि राजेश बर्डे नामक मृत व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल बड़े लेन-देन के लिए किया गया था। एसपी ने कहा कि जालसाजों ने खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल दिया, नया एटीएम कार्ड लिया, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग चालू की और ओटीपी हासिल किए।

अधिकारी ने कहा कि बैंक में पासबुक अपडेट करने के लिए जिम्मेदार एक अस्थायी कर्मचारी गिरोह के साथ मिला हुआ था और उसी ने उन्हें खाताधारकों की गोपनीय जानकारी दे दी।

एसपी ने कहा कि इससे दस्तावेज में बिना इजाजत बदलाव, मोबाइल नंबर लिंक करना, नया एटीएम कार्ड जारी बनाना और पासबुक व चेक बुक का गलत इस्तेमाल करना आसान हो गया।

छापेमारी में सामान जब्त छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 26 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 28,000 रुपये नकद, 11 बैंक पासबुक, सात चेक बुक, दो पीओएस मशीन, दो लैपटॉप, एक राउटर और लेनदेन रिकॉर्ड वाले चार रजिस्टर/डायरी जब्त किए।

अधिकारी ने कहा कि मामले में खेड़ी (सावलीगढ़) के निवासी राजा उर्फ ​​आयुष चौहान (28), इंदौर के अंकित राजपूत (32) और इंदौर के नरेंद्र सिंह राजपूत (24) को गिरफ्तार किया।