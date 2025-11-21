Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़PM Jan Dhan accounts Rs 10 crore fraud racket busted in Betul Madhya Pradesh, three held
PM जन-धन खातों से 10 करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़, MP में गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

PM जन-धन खातों से 10 करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़, MP में गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने कई प्रधानमंत्री जन-धन खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

Fri, 21 Nov 2025 01:35 PMPraveen Sharma बैतूल, भाषा
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने कई प्रधानमंत्री जनधन (पीएमजेडी) खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह ने अपराध की रकम ट्रांसफर करने के लिए एक मृत व्यक्ति के बैंक खाते का भी इस्तेमाल किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि हाल ही में खेड़ी सवालीगढ़ के रहने वाले बिसराम इवने (40) 'नो-योर-कस्टमर’ (केवाईसी) प्रकिया को पूरा करने के लिए बैंक गए थे और अपने पीएमजेडी खाते में करीब दो करोड़ रुपये का लेन-देन देखकर हैरान रह गए।

एसपी ने बताया कि इवने ने इस संबंध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद साइबर सेल, बैतूल ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि जून 2025 से उनके खाते से करीब 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला कि जालसाजों ने उसी बैंक में बिसराम इवने, नर्मदा इवने, मुकेश उइके, नितेश उइके, राजेश बर्डे, अमोल और चंदन के अकाउंट से 9,84,95,212 रुपये निकाल लिए।

उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया कि राजेश बर्डे नामक मृत व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल बड़े लेन-देन के लिए किया गया था। एसपी ने कहा कि जालसाजों ने खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल दिया, नया एटीएम कार्ड लिया, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग चालू की और ओटीपी हासिल किए।

अधिकारी ने कहा कि बैंक में पासबुक अपडेट करने के लिए जिम्मेदार एक अस्थायी कर्मचारी गिरोह के साथ मिला हुआ था और उसी ने उन्हें खाताधारकों की गोपनीय जानकारी दे दी।

एसपी ने कहा कि इससे दस्तावेज में बिना इजाजत बदलाव, मोबाइल नंबर लिंक करना, नया एटीएम कार्ड जारी बनाना और पासबुक व चेक बुक का गलत इस्तेमाल करना आसान हो गया।

छापेमारी में सामान जब्त

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 26 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 28,000 रुपये नकद, 11 बैंक पासबुक, सात चेक बुक, दो पीओएस मशीन, दो लैपटॉप, एक राउटर और लेनदेन रिकॉर्ड वाले चार रजिस्टर/डायरी जब्त किए।

अधिकारी ने कहा कि मामले में खेड़ी (सावलीगढ़) के निवासी राजा उर्फ ​​आयुष चौहान (28), इंदौर के अंकित राजपूत (32) और इंदौर के नरेंद्र सिंह राजपूत (24) को गिरफ्तार किया।

एसपी जैन ने कहा कि जब्त उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण चल रहा है और गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jan Dhan Yojana Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|