PM दे रहे ईंधन बचाने की सलाह, उधर MP में पदभार ग्रहण करने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे BJP नेता
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एकबार फिर वैश्विक हालातों को देखते हुए लोगों से बचत के अपने प्रयासों को और तेज करने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा उपयोग करने की अपनी अपील को दोहराया था।
पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध की स्थिति से उपजे वैश्विक तेल संकट के बीच एक तरफ जहां प्रधानमंत्री लोगों से पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों की खपत कम करने, कार पूलिंग करने, गैर जरूरी होने पर वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने और सादगी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी यही बात उन्हीं की पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रही है, और वो जाने-अनजाने इसका जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। इसका नजारा हाल ही में मध्य प्रदेश में उस वक्त देखने को मिला, जब एक भाजपा नेता उन्हें मिले पद को ग्रहण करने राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वे अपने साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी साथ लेकर आए थे।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां की थीं। इसी दौरान उज्जैन के मंगरोला के रहने वाले सौभाग्य सिंह ठाकुर को राज्य शासन ने मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया था। उसी पदभार को ग्रहण करने के लिए वे सोमवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी साथ आया था, जिसमें उनके समर्थक सवार थे। भोपाल पहुंचने पर उन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम का पदभार ग्रहण किया और इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास आकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार भी व्यक्त किया था।
उज्जैन से लेकर भोपाल तक रास्ते में कई जगह लगा जाम
वाहनों की भारी संख्या की वजह से उज्जैन से भोपाल के रास्ते में सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले के कारण कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में जाम के कारण वाहनों में सवार यात्री और खासकर बच्चे, बुजुर्ग परेशान होते नजर आए। उधर राजधानी भोपाल में भी भाजपा कार्यालय से लेकर बोर्ड ऑफिस, डीबी मॉल के सामने से लेकर अरेरा हिल्स तक जाम लगता रहा और वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते दिखे।
इस महीने की शुरुआत में मिला था पद
ठाकुर वर्तमान में विद्या भारती मालवा प्रांत के प्रांत अध्यक्ष भी हैं। उन्हें इस महीने की पहली तारीख यानी 1 मई को इस पद पर नियुक्त किया गया था। जिसके 9 दिन बाद वे पदभार ग्रहण करने अपने काफिले को साथ लेकर यहां आए थे। उनके साथ आए सैकड़ों की संख्या में वाहनों को शक्ति प्रदर्शन व भौकाल दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। उनके इस काफिले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद भाजपा नेता ही उनकी इस अपील को नहीं मान रहे हैं और उन पर ही यह अपील बेअसल हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अबतक भाजपा नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
पीएम ने सोमवार को एकबार फिर की अपील
प्रधानमंत्री के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी नेताओं और आम जनता से पीएम की अपील पर अमल करते हुए वाहनों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा था। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एकबार फिर वैश्विक हालातों को देखते हुए लोगों से बचत के अपने प्रयासों को और तेज करने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा उपयोग करने की अपनी अपील को दोहराया था, साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से सोने की खरीद कुछ समय के लिए टालने और विदेश की बजाय भारत में ही घूमने जाने व डेस्टिनेशन वेडिंग करने की अपील की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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