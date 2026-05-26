अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए… ट्विशा की बात सुन पिता के छलके आंसू; VIDEO वायरल
Twisha Sharma Viral Video: इस वीडियो में वो माफी मांगती हुईं दिखाई-सुनाई दे रही हैं। मगर, क्यों? वीडियो में उनके पिता भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आंखें नम होती हैं। अब इस वीडियो को देखकर हर कोई भावुक है। जानिए क्या है पूरा मामला।
Twisha Sharma Viral Video: मॉडल, एक्टर ट्विशा शर्मा के मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। ऐसे में उनका एक भावुक कर देने वाला वीडियो क्लिप सामने आया है। इस वीडियो में वो माफी मांगती हुईं दिखाई-सुनाई दे रही हैं। मगर, क्यों? वीडियो में उनके पिता भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आंखें नम होती हैं। अब इस वीडियो को देखकर हर कोई भावुक है। जानिए क्या है पूरा मामला।
सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा ये वीडियो ट्विशा की शादी के दौरान का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, विदाई के बाद जब ट्विशा अपने माता-पिता का घर छोड़कर अपने पति के साथ जा रही थीं, तभी उन्होंने भावुक अंदाज में ये शब्द कहे थे। उन्होंने अपने माता-पिता वहां मौजूद सभी लोगों से कहा- “मुझको माफ कर दीजिए। अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। सब लोग।”
ट्विशा की भावुक अपील पर उनके पिता की आंखों में आंसु आ गए। वीडियो में उन्हें भावुक अंदाज में अपनी बेटी को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। अकरम नामक यूजर ने वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा- आपका ये आखिरी पल हर किसी का दिल छू गया।
आपको बताते चलें कि ट्विशा की 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया।ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में वकील समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
मामले में कई सवाल तब उठे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज और चोटों के निशानों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए। परिवार ने पहली जांच पर भरोसा न जताते हुए दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। AIIMS की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसके बाद देशभर में मामला चर्चा में आ गया।
सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठी और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लिया। अब केस की जांच CBI को सौंप दी गई है। फिलहाल CBI, SIT और फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही हैं कि यह आत्महत्या थी या किसी साजिश का हिस्सा। मामले में पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष से लगातार पूछताछ हो रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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