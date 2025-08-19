Pitru Paksha special train run from Rani Kamlapati to Gaya, will pass through these stations MP के रानी कमलापति से गया के लिए चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, जानिए कब और किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP के रानी कमलापति से गया के लिए चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, जानिए कब और किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी

रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन में चार सामान्य श्रेणी, 13 शयनयान श्रेणी, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी तथा एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।

Sourabh Jain वार्ता, भोपाल, मध्य प्रदेशTue, 19 Aug 2025 07:19 PM
मध्य प्रदेश के लोगों खासकर राजधानी भोपाल और आसपास के बाशिंदों को बड़ी सौगात देते हुए रेलवे ने पितृपक्ष के पावन अवसर पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बिहार के गया के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पितृपक्ष के अवसर पर गया में पिंडदान और तर्पण के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। इसको ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा सितंबर महीने में रानी कमलापति–गया–रानी कमलापति के मध्य विशेष स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

रानी कमलापति स्टेशन से कब चलेगी

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति–गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7 सितंबर, 12 सितंबर और 17 सितंबर को रानी कमलापति स्टेशन से 13:20 बजे यानी दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 09:30 गया पहुंचेगी।

वापसी में गया से कब लौटेगी ट्रेन

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01662 गया–रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10 सितंबर, 15 सितंबर और 20 सितंबर को गया स्टेशन से 14:15 बजे यानी दोपहर दो बजकर पंद्रह मिनट पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में इन स्टेशनों पर रुकेगी

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन में होंगे इतने डिब्बे

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में चार सामान्य श्रेणी, 13 शयनयान श्रेणी, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी तथा एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच सहित कुल 22 कोच लगाए गए हैं।

Madhya Pradesh News
